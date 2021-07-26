Україну зрадили? Що значить угода Байдена і Меркель про "Північний потік – 2"

Експерти вважають, що угода може розколоти Європу на два табори – тих, хто отримає вигоду від нового газопроводу, і тих, хто постраждає

Після угоди США і Німеччини про "Північний потік – 2"у глав країн Джо Байдена і Ангелу Меркель полетіло каміння. Одні експерти стверджують, що Україну зрадили, інші кажуть – ми можемо знищити енергетичну зброю Путіна, якщо зважимо проблему спокійно.

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Новини "Сьогодні" розбиралися, чого більше в України: шансів або ризиків.

Що значить угода США і Німеччини для України

Угода Меркель і Байдена про "Північний потік – 2" означає, що США більше не будуть накладати санкції на добудову російського газопроводу, як це робили раніше.

Згідно з документом, США і Німеччина створять фонд у розмірі 1 млрд доларів. Він стане джерелом інвестицій для переходу України на зелену енергетику.

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Для довідки: зараз Україна щорічно отримує приблизно 2 млрд доларів за транзит російського газу в Європу. У разі запуску "Північного потоку-2" цих грошей наша країна може не отримати.

Про що саме домовилися

Добудова другого "північного потоку" тепер – питання часу. І Росія зберігає монопольне становище на європейському газовому ринку.

"Якщо Росія буде намагатися використовувати енергетику як зброю або зробити агресію проти України, Німеччина сама зробить відповідні кроки, а також буде лобіювати відповідні дії на загальноєвропейському рівні, у тому числі і санкції, спрямовані на обмеження російського енергетичного експорту", – йдеться у документі.

Тобто Німеччина не буде вводити санкції, а буде лобіювати їх введення.

"Незрозуміла лексика цієї домовленості, яка також дає Німеччини поле для спекуляцій, поле для маніпуляції і спроб уникнути відповідальності", – сказав експерт енергетичного ринку Войцех Якубік.

Як РФ зможе натиснути на Європу

Ще одне питання – якщо зараз санкції передбачаються, чому їх не ввели після окупації Криму і початку війни на Донбасі. Виходить, що росіяни, спираючись на попередній досвід, і надалі не будуть брати до уваги задекларовані покарання. Бо здатні і самі влаштувати Європі санкції.

"Вже зараз росіяни обмежують кількість газу на європейському ринку, додатково збільшуючи ціни, щоб в опалювальному сезоні 2021-2022 погрожувати обмеженням поставок газу", – сказав Якубік.

Чому Німеччина "за" "Північний потік – 2"

У домовленостях Вашингтона і Берліна сторони "використовуватимуть усі можливості для продовження контракту на транзит російського газу через Україну", який закінчується у 2024.

"Якби "Північний потік – 2" з якихось причин не був добудований, то тоді б Федеральний Уряд Німеччини, і не тільки він, але й відповідні структури ЄС отримали б позови на суми 20-30-40 мільярдів євро. Німеччина не хоче цього платити", – пояснив експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев.

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За словами Войцеха Якубіка, у Берліні вважають, що "Північний потік – 2" буде постачати газ безперебійно навіть у разі ворожих дій Росії у Центрально-Східній Європі, адже поставка ресурсу йде без транзиту – з Росії до Німеччини.

Що залишається Україні

Представник президента України Сергій Никифоров заявив, що для нашої країни це не кінець. Україна продовжить працювати з партнерами, щоб упевнитися, що гарантії будуть настільки серйозними, що відіб'ють бажання РФ використовувати "Північний потік – 2" як зброю.

Про юридичні важелі впливу на німецько-російську угоду говорить і польський енергетичний експерт Якубік. Адже є ще цілий Євросоюз і його правила і хартії.

За його словами, такі країни як Польща, Україна, критики "Північного потоку – 2" повинні чекати дуже тверде рішення Єврокомісії, інакше справа закінчиться у суді.

"У суді спір щодо іншого газопроводу – "Опал"- одного з відгалужень"Першого північного потоку" – Польща виграла. І те ж саме буде і з "Другим північним потоком", якщо не будуть виконані умови по третьому енергетичному пакету", – сказав експерт.

Вашингтон не приховує – Захід повинен згуртуватися, а Німеччина потрібна як головний партнер у Європі і їй готові йти на поступки. Ось тільки поступки ці замість гуртувати можуть цей колективний Захід серйозно розколоти. На тих, кому дружба з Кремлем приносить вигоду і тих – кому навпаки.

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Нагадаємо, Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччини через "Північний потік – 2".

Крім того, в "Оператора ГТС України" вже підрахували, що в разі добудови "Північного потоку – 2" Україна втратить 5-6 млрд доларів.