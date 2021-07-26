Украину предали? Что значит соглашение Байдена и Меркель о "Северном потоке – 2"

Владимир Зеленский, Джо Байден и Ангела Меркель. Коллаж "Сегодня"
После соглашения США и Германии о "Северном потоке – 2" в глав стран Джо Байдена и Ангелу Меркель полетели камни. Одни эксперты утверждают, что Украину предали, другие говорят – мы можем уничтожить энергетическое оружие Путина, если взвесим проблему спокойно.
Новости "Сегодня" разбирались, чего больше в Украины: шансов или рисков.
Что значит соглашение США и Германии для Украины
Соглашение Меркель и Байдена о "Северном потоке – 2" значит, что США больше не будут накладывать санкции на достройку российского газопровода, как это делали ранее.
Согласно документу, США и Германия создадут фонд в размере 1 млрд долларов. Он станет источником инвестиций для перехода Украины на зеленую энергетику.
Для справки: сейчас Украина ежегодно получает примерно 2 млрд долларов за транзит российского газа в Европу. В случае запуска "Северного потока-2" этих денег наша страна может не получить.
О чем именно договорились
Достройка второго "северного потока" теперь – вопрос времени. И Россия сохраняет монопольное положение на европейском газовом рынке.
"Если Россия будет пытаться использовать энергетику в качестве оружия или совершить агрессию против Украины, Германия сама сделает соответствующие шаги, а также будет лоббировать соответствующие действия на общеевропейском уровне, в том числе и санкции, направленные на ограничение российского энергетического экспорта" – говорится в документе.
То есть Германия не будет вводить санкции, а будет лоббировать их введения.
"Непонятная лексика этой договоренности, которая также дает Германии поле для спекуляций, поле для манипуляции и попыток избежать ответственности", – сказал эксперт энергетического рынка Войцех Якубик.
Как РФ сможет надавить на Европу
Еще один вопрос – если сейчас санкции предусматриваются, почему их не ввели после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Выходит, что россияне, опираясь на предыдущий опыт, и в дальнейшем не будут брать во внимание задекларированные наказания. Ибо способны и сами устроить Европе санкции.
"Уже сейчас россияне ограничивают количество газа на европейском рынке, дополнительно увеличивая цены, чтобы в отопительном сезоне 2021-2022 угрожать ограничением поставок газа", – сказал Якубик.
Почему Германия "за" "Северный поток-2"
В договоренностях Вашингтона и Берлина стороны "будут использовать все возможности для продолжения контракта на транзит российского газа через Украину", который истекает в 2024.
"Если бы "Северный поток – 2" по каким-то причинам не был достроен, то тогда бы Федеральное Правительство Германии, и не только оно, но и соответствующие структуры ЕС получили бы иски на суммы 20-30-40 миллиардов евро. Германия не хочет этого платить", – объяснил эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев.
По словам Войцеха Якубика, в Берлине считают, что "Северный поток – 2" будет поставлять газ бесперебойно даже в случае враждебных действий России в Центрально-Восточной Европе, ведь поставка ресурса идет без транзита – из России в Германию.
Что остается Украине
Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что для нашей страны это не конец. Украина продолжит работать с партнерами, чтобы удостоверится, что гарантии будут настолько серьезными, что отобьют желание РФ использовать "Северный поток – 2" как оружие.
О юридических рычагах влияния на немецко-русскую сделку говорит и польский энергетический эксперт Якубик. Ведь есть еще целый Евросоюз и его правила и хартии.
По его словам, такие страны как Польша, Украина, критики "Северного потока – 2" должны ждать очень твердое решение Еврокомиссии, иначе дело закончится в суде.
"В суде спор относительно другого газопровода – "Опал" – одного из ответвлений "Первого северного потока" – Польша выиграла. И тоже самое будет и по "Второму северному потоку", если не будут выполнены условия по третьему энергетическому пакету", – сказал эксперт.
Вашингтон не скрывает – Запад должен сплотиться, а Германия нужна как главный партнер в Европе и ей готовы идти на уступки. Вот только уступки эти вместо сплачивать могут этот коллективный Запад серьезно расколоть. На тех, кому дружба с Кремлем приносит выгоду и тех – кому наоборот.
Напомним, Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".
Кроме того, в "Операторе ГТС Украины" уже подсчитали, что в случае достройки "Северного потока – 2" Украина потеряет 5-6 млрд долларов.