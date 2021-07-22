Угода про "Північний потік – 2" викликала багато питань. Україна почне переговори

Офіційний Київ сумнівається, що домовленості США та Німеччини здатні захистити від російського свавілля

Дмитро Кулеба зробив ще одну заяву про "Північний потік - 2" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS

В української сторони виникло багато питань до того, як домовленості США та Німеччини про "Північний потік – 2" можуть зменшити ризики від запуску газопроводу. Тому Київ ініціює діалог з цих питань.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

"Ми на цей момент маємо багато питань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити ризики з безпеки для України і країн Центральної Європи, пов'язані з запуском "Північного потоку – 2". Ми будемо розмовляти зі Сполученими Штатами і з Німеччиною з цього приводу", – сказав Кулеба.

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Кулеба впевнений, що фундаментальне питання – це готовність Росія виконувати свої зобов'язання.

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"Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі з вами розуміємо, що головним бенефіціаром кризи, яку створив" Північний потік – 2 ", є РФ, і це головна проблема, це головне питання, відповіді на яке немає на цей момент, і над цим треба працювати", – підкреслив Кулеба.

Він уточнив, що Україна хотіла б, щоби "формулювання в німецько-американській заяві саме щодо безпеки були сильнішими". А стосовно економічного блоку цієї заяви, то Україна вивчає висловлені пропозиції.

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Угода США і Німеччини передбачає, що німецька сторона вживатиме заходів, якщо Росія використовуватиме постачання енергоносіїв для вчинення тиску на інші країни або розпочне агресивні дії проти України.

Раніше Кулеба вже повідомляв, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2".

Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.

В "Оператора ГТС України" вже підрахували, що в разі добудови "Північного потоку – 2" Україна втратить 5-6 млрд доларів. Втім, у компанії вважають, що ці збитки не стануть смертельними для країни.

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