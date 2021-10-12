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Україна пообіцяли допомогу з газом – є кілька сценаріїв

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
12 жовтня, 14:50
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На даному етапі обговорюють механізм збільшення можливості поставок газу від країн-членів ЄС

Євросоюз розглядає можливість використання українських газових сховищ для загального блага. Експерти розглядають можливості для достатнього забезпечення України газом.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками 23-го саміту Україна – ЄС у Києві.

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"Європейська комісія разом з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатні поставки (газу – "Сьогодні") для України", – зазначила вона.

За її словами, на даному етапі обговорюють механізм збільшення можливості поставок газу від країн-членів ЄС, включаючи можливість реверсних потоків газу зі Словаччини.

"Ми також вивчаємо можливості спільного зберігання газу. У вас є газосховища, отже ми будемо вивчати можливості зберігання газу, щоб використовувати сховища для загального блага", – сказала фон дер Ляйен.

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Путін про транзит через Україну

6 жовтня під час наради президент Росії Володимир Путін заявив, що "Газпрому" невигідно збільшувати обсяги транзиту газу через Україну.

Крім цього глава Кремля заявив, що в цьому році Росія перевиконає свої транзитні зобов'язання перед Україною.

У Європі тим часом бушує газова криза, однак після скандальних заяв Путіна ціни на блакитне паливо різко кинулись вниз.

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