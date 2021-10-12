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Украине пообещали помощь с газом – есть несколько сценариев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
12 октября, 14:50
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На данном этапе обсуждают механизм увеличения возможности поставок газа от стран-членов ЕС

Евросоюз рассматривает возможность использования украинских газовых хранилищ для общего блага. Эксперты рассматривают возможности для достаточного обеспечения Украины газом.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам 23-го саммита Украина – ЕС в Киеве.

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"Европейская комиссия вместе с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточные поставки (газа – "Сегодня") для Украины", – отметила она.

По ее словам, на данном этапе обсуждают механизм увеличения возможности поставок газа от стран-членов ЕС, включая возможность реверсных потоков газа из Словакии.

"Мы также изучаем возможности совместного хранения газа. У вас есть газохранилища, следовательно мы будем изучать возможности хранения газа, чтобы использовать хранилища для общего блага", – сказала фон дер Ляйен.

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Путин о транзите через Украину

6 октября во время совещания президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно увеличивать объемы транзита газа через Украину.

Кроме этого глава Кремля заявил, что в этом году Россия перевыполнит свои транзитные обязательства перед Украиной.

В Европе тем временем бушует газовый кризис, однако после скандальных заявлений Путина цены на голубое топливо резко кнулись вниз.

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