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Коли Україна від’єднається від російської енергосистеми і синхронізується з ЄС – термін

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
8 жовтня, 12:43
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Розраховуватися з РФ буду від'єднанням від їх енергосистеми: Галущенко про терміни синхронізації з ЄС
Коли Україна від'єднається від енергосистеми РФ
Коли Україна від'єднається від енергосистеми РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром України приєднається до європейської енергетичної системи, синхронізація з енергосистемою ENTSO-E запланована на 2023 рік.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенка під час виступу у Верховній Раді 8 жовтня.

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За словами Галущенко, наразі це є одним з головних проектів для української енергетики.

"Ми готуємося до синхронізації нашої енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Зараз це один з найголовніших проектів для нашої енергетики", – сказав очільник міністерства.

Він також повідомив, що цієї зими Україна має пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі, а до кінця 2022 року увійти в паралельну роботу з європейською енергосистемою.

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Так Галущенко відповів на запитання одного з депутатів Верховної Ради про те, чим міністерство буде розраховуватись з Росією.

"Розраховуватися з Росією я буду від'єднанням від енергосистеми Росії", – заявив посадовець.

Путін про транзит через Україну

6 жовтня під час наради президент Росії Володимир Путін заявив, що "Газпрому" невигідно збільшувати обсяги транзиту газу через Україну.

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Окрім цього очільник Кремля заявив, що цього року Росія перевиконає свої транзитні зобов’язання перед Україною.

У Європі тим часом бушує газова криза, однак після скандальних заяв Путіна ціни на блакитне паливо різко кнулись вниз.

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