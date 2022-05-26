Українці в Литві: скільки заробляють і які пільги мають переселенці

Розповідаємо, на що можуть розраховувати тимчасово переміщені українці у Литві

Які умови в українських переселенців у Литві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ, громадяни України почали виїжджати за кордон і переважно у європейські країни. Там для них запровадили різні пільги та встановили певні умови перебування.

Як зараз живуть українці у Литві? Про програми підтримки тимчасово переміщених українців у цій країні розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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Реєстрація по прибуттю

Коли українці прибувають у Литву, їм одразу треба звернутися до Реєстраційного центру. Там їх зареєструють і детально пояснять умови перебування на території країни.

Також у центрі можна отримати тимчасове житло, харчові набори, медичну допомогу, отримати інформацію щодо соціальних виплат.

Реєстраційні центри нині відкриті у таких містах:

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Вільнюс;

Алітус;

Клайпеда;

Каунас;

Шяуляй.

Станом на кінець травня у Литві зареєструвалися майже 54 тисяч тимчасово переміщених громадян України. Із них понад 21 тисяча дітей, а решта дорослих – переважно жінки.

Які пільги і права мають переселенці

Українці в Литві отримують посвідку на тимчасове проживання. Цей документ надає право на такі речі:

медичне страхування;

освіту;

доступ до ринку праці;

соціальну допомогу на рівні з громадянами республіки;

право на постійне проживання терміном на один рік з можливим продовженням до трьох років.

Влаштуватися на роботу можна одразу по прибуттю в країну, якщо є біометричний паспорт. За інформацією литовських відомств, понад 7,6 тис. громадян України вже працюють легально у Литві, ще 8,7 тис. шукають роботу.

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Середня зарплата українців після сплати податків складає близько 900 євро (28 315 грн).

У багатьох литовських містах проїзд у громадському транспорті безкоштовний для переселенців. Також безкоштовно можна їздити потягом.

"Оскільки частина тимчасово переміщених українців вже повертається додому, то з травня Stiprus kartu організовано безкоштовні автобуси за маршрутом Каунас-Львів, Вільнюс-Львів (3-4 рази на тиждень). А з 1 червня такі автобуси будуть відправлятися щоденно", – зазначають у відомстві.

Також українці можуть безкоштовно вчити литовську мову. Курси та доступ до матеріалів є у місцевих бібліотеках.

Умови для дітей

"Українським дітям у Литві гарантується безкоштовне відвідування дитячих садків та шкіл. Діти отримують безкоштовні обіди у школах, можуть безоплатно користуватись громадським транспортом та відвідувати гуртки у позашкільний час", – повідомляє Мінсоцполітики.

Із квітня також діє Міжнародна українська школа. А в деяких навчальних закладах у Вільнюсі почали факультативно викладати українську мову, літературу та історію.

Українські студенти можуть безкоштовно продовжувати навчання в університетах Литви. Розмір стипендії для них – 300 євро (9 438 грн).

Крім того, влітку українським дітям планують створити літні табори.

Соцдопомога для українців у Польщі

Раніше ми розповідали, що вимушені українські переселенці, які через війну виїхали до Польщі, а потім вирішили залишити цю країну, ризикують залишитися без раніше отриманих соціальних виплат і навіть сплатити відсотки.

Читайте у нашому матеріалі, чому так може статися, і які є соціальні виплати для українців у цій країні.

"Сьогодні" також писали, що зміниться для українців у Європі найближчим часом, і писали, які правила для українців запроваджують у Польщі.