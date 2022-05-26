Украинцы в Литве: сколько зарабатывают и какие льготы получают переселенцы

Рассказываем, на что могут рассчитывать временно перемещенные украинцы в Литве

Какие условия у украинских переселенцев в Литве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ граждане Украины начали выезжать за границу и преимущественно в европейские страны. Там для них ввели разные льготы и установили определенные условия пребывания.

Как живут украинцы в Литве? О программах поддержки временно перемещенных украинцев в этой стране рассказали в Министерстве социальной политики.

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Регистрация по прибытию

Когда украинцы прибывают в Литву, им сразу следует обратиться в Регистрационный центр. Там их зарегистрируют и подробно объяснят условия пребывания на территории страны.

Также в центре можно получить временное жилье, пищевые наборы, медицинскую помощь, получить информацию о социальных выплатах.

Регистрационные центры открыты в таких городах:

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Вильнюс;

Алитус;

Клайпеда;

Каунас;

Шяуляй.

По состоянию на конец мая в Литве зарегистрировались около 54 тысяч временно перемещенных граждан Украины. Из них более 21 тысячи детей, а остальные взрослые – преимущественно женщины.

Какие льготы и права имеют переселенцы

Украинцы в Литве получают вид на временное проживание. Этот документ дает право на следующие вещи:

медицинское страхование;

образование;

доступ к рынку труда;

социальную помощь наравне с гражданами республики;

право на постоянное проживание сроком один год с возможным продлением до трех лет.

Устроиться на работу можно сразу по прибытии в страну, если есть биометрический паспорт. По информации литовских ведомств, более 7,6 тыс. граждан Украины уже работают легально в Литве, еще 8,7 тыс. ищут работу.

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Средняя зарплата украинцев после уплаты налогов составляет около 900 евро (28 315 грн).

Во многих литовских городах проезд в общественном транспорте бесплатный для переселенцев. Также бесплатно можно ездить поездом.

"Поскольку часть временно перемещенных украинцев уже возвращается домой, то с мая Stiprus kartu организовано бесплатные автобусы по маршруту Каунас-Львов, Вильнюс-Львов (3-4 раза в неделю). А с 1 июня такие автобусы будут отправляться ежедневно", – отмечают в ведомстве.

Также украинцы могут бесплатно учить литовский язык. Курсы и доступ к материалам есть в местных библиотеках.

Условия для детей

"Украинским детям в Литве гарантируется бесплатное посещение детских садов и школ. Дети получают бесплатные обеды в школах, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и посещать кружки во внешкольное время", – сообщает Минсоцполитики.

С апреля также работает Международная украинская школа. А в некоторых учебных заведениях в Вильнюсе начали факультативно преподавать украинский язык, литературу и историю.

Украинские студенты могут бесплатно продолжать учебу в университетах Литвы. Размер стипендии для них – 300 евро (9438 грн).

Кроме того, летом украинским детям планируют создать летние лагеря.

Соцпомощь для украинцев в Польше

Ранее мы рассказывали, что вынужденные украинские переселенцы, которые из-за войны выехали в Польшу, а затем решили покинуть эту страну, рискуют остаться без ранее полученных социальных выплат и даже оплатить проценты.

Читайте в нашем материале, почему так может случиться, и какие есть социальные выплаты для украинцев в этой стране.

"Сегодня" также писали, что изменится для украинцев в Европе в ближайшее время, и писали, какие правила для украинцев внедряют в Польше.