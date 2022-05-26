Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 ❗ Угроза котла на Донбассе ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украинцы в Литве: сколько зарабатывают и какие льготы получают переселенцы

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 13:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, на что могут рассчитывать временно перемещенные украинцы в Литве
Какие условия у украинских переселенцев в Литве
Какие условия у украинских переселенцев в Литве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ граждане Украины начали выезжать за границу и преимущественно в европейские страны. Там для них ввели разные льготы и установили определенные условия пребывания.

Как живут украинцы в Литве? О программах поддержки временно перемещенных украинцев в этой стране рассказали в Министерстве социальной политики.

Реклама

Регистрация по прибытию

Когда украинцы прибывают в Литву, им сразу следует обратиться в Регистрационный центр. Там их зарегистрируют и подробно объяснят условия пребывания на территории страны.

Также в центре можно получить временное жилье, пищевые наборы, медицинскую помощь, получить информацию о социальных выплатах.

Регистрационные центры открыты в таких городах:

Реклама
  • Вильнюс;
  • Алитус;
  • Клайпеда;
  • Каунас;
  • Шяуляй.

По состоянию на конец мая в Литве зарегистрировались около 54 тысяч временно перемещенных граждан Украины. Из них более 21 тысячи детей, а остальные взрослые – преимущественно женщины.

Какие льготы и права имеют переселенцы

Украинцы в Литве получают вид на временное проживание. Этот документ дает право на следующие вещи:

  • медицинское страхование;
  • образование;
  • доступ к рынку труда;
  • социальную помощь наравне с гражданами республики;
  • право на постоянное проживание сроком один год с возможным продлением до трех лет.

Устроиться на работу можно сразу по прибытии в страну, если есть биометрический паспорт. По информации литовских ведомств, более 7,6 тыс. граждан Украины уже работают легально в Литве, еще 8,7 тыс. ищут работу.

Реклама

Средняя зарплата украинцев после уплаты налогов составляет около 900 евро (28 315 грн).

Во многих литовских городах проезд в общественном транспорте бесплатный для переселенцев. Также бесплатно можно ездить поездом.

"Поскольку часть временно перемещенных украинцев уже возвращается домой, то с мая Stiprus kartu организовано бесплатные автобусы по маршруту Каунас-Львов, Вильнюс-Львов (3-4 раза в неделю). А с 1 июня такие автобусы будут отправляться ежедневно", – отмечают в ведомстве.

Также украинцы могут бесплатно учить литовский язык. Курсы и доступ к материалам есть в местных библиотеках.

Условия для детей

"Украинским детям в Литве гарантируется бесплатное посещение детских садов и школ. Дети получают бесплатные обеды в школах, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и посещать кружки во внешкольное время", – сообщает Минсоцполитики.

С апреля также работает Международная украинская школа. А в некоторых учебных заведениях в Вильнюсе начали факультативно преподавать украинский язык, литературу и историю.

Украинские студенты могут бесплатно продолжать учебу в университетах Литвы. Размер стипендии для них – 300 евро (9438 грн).

Кроме того, летом украинским детям планируют создать летние лагеря.

Соцпомощь для украинцев в Польше

Ранее мы рассказывали, что вынужденные украинские переселенцы, которые из-за войны выехали в Польшу, а затем решили покинуть эту страну, рискуют остаться без ранее полученных социальных выплат и даже оплатить проценты.

Читайте в нашем материале, почему так может случиться, и какие есть социальные выплаты для украинцев в этой стране.

"Сегодня" также писали, что изменится для украинцев в Европе в ближайшее время, и писали, какие правила для украинцев внедряют в Польше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,18 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29161.84

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1838.6

Litecoin (LTC)

63.63

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять