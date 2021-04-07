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Українці підсіли на оливкову олію: звідки його везуть

7 квітня, 16:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Витіснити традиційне соняшникову олію оливковій все одно не вдасться, вважають експерти

Україна, будучи головним експортером соняшникової олії в світі, імпортувала 3,8 тис. тонн оливкової олії в 2020 році. Це аж на 56% більше, ніж роком раніше. Закупівель стало більше через зростання споживання цього продукту в Україні, пояснили аналітики УКАБ.

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ТОП-5 країн-постачальників оливкової олії в Україну:

  1. Італія – 1,7 тис. тонн (46%).
  2. Іспанія – 0,9 тис. тонн (24%).
  3. Греція – 0,6 тис. тонн (15%).
  4. Польща – 0,3 тис. тонн (7%).
  5. Велика Британія – 0,1 тис. тонн (2%).

Виробництвом оливкової олії займається лише 35 країн світу. Найбільший виробник – Іспанія, на частку якої припадає 50% світового обсягу виробництва. Далі йдуть Греція, Туніс і Італія.

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Цікаво, що світові обсяги виробництва оливкової олії в 5 разів менші в порівнянні з соняшниковою.

"Хоча оливкова олія набуває все більшої популярності в Україні, проте її частка в загальному фонді споживання олій різних видів – не більше 7-8%. Витіснити не менш корисну соняшникову олію, що більш характерна для української кухні, оливковій олії не вдасться, насамперед за рахунок більш високої ціни. Навіть на тлі подорожчання соняшникової олії вона лишається в 2,5-3 рази дешевшою за оливкову", – зазначила аналітикиня УКАБ Світлана Литвин.

Нагадаємо, раніше Україна увійшла до списку країн з найнижчими цінами на їжу:

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