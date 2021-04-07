Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украинцы подсели на оливковое масло: откуда его везут

7 апреля, 16:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вытеснить традиционное подсолнечное масло оливковому все равно не удастся, считают эксперты

Украина, являясь главным экспортером подсолнечного масла в мире, импортировала 3,8 тыс. тонн оливкового масла в 2020 году. Это аж на 56% больше, чем годом ранее. Закупок стало больше из-за роста потребления этого продукта в Украине, объяснили аналитики УКАБ.

Реклама

ТОП-5 стран-поставщиков оливкового масла в Украину:

  1. Италия – 1,7 тыс. тонн (46%).
  2. Испания – 0,9 тыс. тонн (24%).
  3. Греция – 0,6 тыс. тонн (15%).
  4. Польша – 0,3 тыс. тонн (7%).
  5. Великобритания – 0,1 тыс. тонн (2%).

Производством оливкового масла занимается лишь 35 стран мира. Крупнейший производитель – Испания, на долю которой приходится 50% мирового объема производства. Далее следуют Греция, Тунис и Италия.

В тренде
В Украине ввели годовой тариф на газ для населения
Реклама

Интересно, что мировые объемы производства оливкового масла в 5 раз меньше по сравнению с подсолнечным.

"Хотя оливковое масло приобретает все больше популярности в Украине, однако ее доля в общем фонде потребления масел различных видов занимает не более 7-8%. Вытеснить не менее полезное подсолнечное масло, более характерное для украинской кухни, оливковому маслу не удастся, в первую очередь, за счет более высокой цены. Даже на фоне подорожания подсолнечного масла оно остается в 2,5-3 раза дешевле оливкового", – отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, ранее Украина вошла в список стран с самыми низкими ценами на еду:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты импорт масло УКАБ внешняя торговля оливковое масло
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреляУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять