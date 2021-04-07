Украинцы подсели на оливковое масло: откуда его везут

Украина, являясь главным экспортером подсолнечного масла в мире, импортировала 3,8 тыс. тонн оливкового масла в 2020 году. Это аж на 56% больше, чем годом ранее. Закупок стало больше из-за роста потребления этого продукта в Украине, объяснили аналитики УКАБ.

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ТОП-5 стран-поставщиков оливкового масла в Украину:

Италия – 1,7 тыс. тонн (46%). Испания – 0,9 тыс. тонн (24%). Греция – 0,6 тыс. тонн (15%). Польша – 0,3 тыс. тонн (7%). Великобритания – 0,1 тыс. тонн (2%).

Производством оливкового масла занимается лишь 35 стран мира. Крупнейший производитель – Испания, на долю которой приходится 50% мирового объема производства. Далее следуют Греция, Тунис и Италия.

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Интересно, что мировые объемы производства оливкового масла в 5 раз меньше по сравнению с подсолнечным.

"Хотя оливковое масло приобретает все больше популярности в Украине, однако ее доля в общем фонде потребления масел различных видов занимает не более 7-8%. Вытеснить не менее полезное подсолнечное масло, более характерное для украинской кухни, оливковому маслу не удастся, в первую очередь, за счет более высокой цены. Даже на фоне подорожания подсолнечного масла оно остается в 2,5-3 раза дешевле оливкового", – отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, ранее Украина вошла в список стран с самыми низкими ценами на еду:

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