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Українці підсіли на авокадо: звідки везуть модний фрукт

24 лютого, 10:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За останні роки імпорт авокадо в Україну значно виріс

Україна на тлі моди на здорове харчування стала активним імпортером плодів авокадо. За останні 5 років темпи імпорту зростали загалом на 45% щорічно. За цей час закупівлі авокадо загалом зросли в 6 разів в натуральному вираженні і в 8 разів в грошовому.

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За підсумками 2020 року в Україну імпортували 10,8 тис. тонн авокадо – на 28% більше за аналогічний показник минулого року. На плоди витратили 28,4 млн доларів, свідчать дані аналітиків УКАБ.

Ключовими постачальниками авокадо в Україні є країни зі спекотним кліматом. ТОП-5 експортерів в 2020 році виглядав так:

  1. Перу (23% імпорту в натуральному вираженні).
  2. Ізраїль (16%).
  3. Кенія (15%).
  4. Південна Африка (12%).
  5. Іспанія (10%).

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"Основною причиною стабільно зростаючого імпорту є тренд здорового харчування, який спостерігається як у світі, так і в Україні. Це призвело до популяризації авокадо – надзвичайно поживного та багатого на вітаміни та мікроелементи фрукта", – зазначає аналітикиня УКАБ Світлана Литвин.

Нагадаємо, також українці починають споживати все більше кави – імпорт кави за останні п'ять років зріс на 63%. При цьому більше половини кави імпортується в сирому вигляді і переробляється вже на території України.

А про те, як приготувати сніданок, використовуючи авокадо, дивіться в сюжеті з Катериною Бужинською:

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продукти імпорт УКАБ зовнішня торгівля авокадо здорове харчування
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