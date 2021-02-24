Украинцы подсели на авокадо: откуда везут модный фрукт

Украина на фоне моды на здоровое питание стала активным импортером плодов авокадо. За последние 5 лет темпы импорта расти в среднем на 45% ежегодно. За это время закупки авокадо в целом выросли в 6 раз в натуральном выражении и в 8 раз в денежном.
По итогам 2020 года в Украину импортировали 10,8 тыс. тонн авокадо – на 28% выше аналогичного показателя прошлого года. На плоды потратили 28,4 млн долларов, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.
Ключевыми поставщиками авокадо в Украине являются страны с жарким климатом. ТОП-5 экспортеров в 2020 году выглядел так:
- Перу (23% импорта в натуральном выражении).
- Израиль (16%).
- Кения (15%).
- Южная Африка (12%).
- Испания (10%).
Читайте также: Украине не хватает гречки: за 20 лет производство упало в четыре раза
"Основной причиной стабильно растущего импорта стал тренд здорового питания, который наблюдается как в мире, так и в Украине. Это привело к популяризации авокадо – чрезвычайно питательного и богатого витаминами и микроэлементами фрукта", – отмечает аналитик УКАБ Светлана Литвин.
Напомним, также украинцы начинают потреблять все больше кофе – импорт кофе за последние пять лет вырос на 63%. При этом больше половины кофе импортируется в сыром виде и перерабатывается уже на территории Украины.
А о том, как приготовить завтрак, используя авокадо, смотрите в сюжете с Екатериной Бужинской:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк