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Украинцы подсели на авокадо: откуда везут модный фрукт

24 февраля, 10:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За последние годы импорт авокадо в Украину вырос в разы

Украина на фоне моды на здоровое питание стала активным импортером плодов авокадо. За последние 5 лет темпы импорта расти в среднем на 45% ежегодно. За это время закупки авокадо в целом выросли в 6 раз в натуральном выражении и в 8 раз в денежном.

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По итогам 2020 года в Украину импортировали 10,8 тыс. тонн авокадо – на 28% выше аналогичного показателя прошлого года. На плоды потратили 28,4 млн долларов, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

Ключевыми поставщиками авокадо в Украине являются страны с жарким климатом. ТОП-5 экспортеров в 2020 году выглядел так:

  1. Перу (23% импорта в натуральном выражении).
  2. Израиль (16%).
  3. Кения (15%).
  4. Южная Африка (12%).
  5. Испания (10%).

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"Основной причиной стабильно растущего импорта стал тренд здорового питания, который наблюдается как в мире, так и в Украине. Это привело к популяризации авокадо – чрезвычайно питательного и богатого витаминами и микроэлементами фрукта", – отмечает аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, также украинцы начинают потреблять все больше кофе – импорт кофе за последние пять лет вырос на 63%. При этом больше половины кофе импортируется в сыром виде и перерабатывается уже на территории Украины.

А о том, как приготовить завтрак, используя авокадо, смотрите в сюжете с Екатериной Бужинской:

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продукты импорт УКАБ внешняя торговля авокадо здоровое питание
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