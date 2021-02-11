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Україні не вистачає гречки: за 20 років виробництво впало в чотири рази

11 лютого, 15:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Наша країна потрапила у топ світових покупців цієї сільгоспкультури

За 20 років обсяги виробництва гречки в Україні скоротилися в 4,6 рази – до 104 тис. тонн в 2020 році. Аграрії тепер вважають за краще займатися вирощуванням більш рентабельних і орієнтованих на експорт культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику тощо. А брак власної продукції компенсується дешевим імпортом з Росії.

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Такі дані надали експерти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

У підсумку Україна одночасно входить до рейтингу найбільших світових виробників (3-е місце), і до рейтингу найбільших світових імпортерів гречки (4-е місце).

"Причиною такої ситуації послужила сформована культура споживаннягречки в нашій країні з одночасним скороченням обсягів її виробництва... Тим більше, що серйозну конкуренцію становить дешевша гречка виробництва Російської Федерації ", – пояснила аналітик Світлана Литвин.

Росія є найбільшим постачальником гречки в Україну з часткою в 42% від загального обсягу імпорту. При цьому ціна гречки з РФ на 19% менша середньої ціни інших постачальників.

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Гречка не особливо популярна в цілому по світу, але дуже цінується в країнах екс-СРСР, Китаї, Японії та Кореї.

Нагадаємо, щоб відновити баланс на ринку, Кабінет міністрів України навіть вводив заборону експорту вітчизняної гречки, але її вже знято. Так уряд намагався дати сигнал виробникам, що попит на гречку високий, а тому тому потрібно збільшувати посівні площі під цією культурою.

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А докладніше про російську гречку низької якості дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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