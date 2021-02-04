Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везуть

За останні п'ять років імпорт кави до України зріс на 63%. 2020 року до країни завезли понад 48 тис. тонн кави на 116 млн доларів. При цьому більше половини кави імпортується в сирому вигляді і переробляється вже на території України.
Такі дані оприлюднили аналітики асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
Головні постачальники кави в Україні – це європейські країни, які й самі імпортують зерна кави, доводять їх до певної товарної кондиції (наприклад, фасують або перетворюють на розчинну каву) і продають далі.
ТОП-5 країн-експортерів кави до України 2020 року:
- Польща – 37,8 млн доларів (23%);
- Італія – 25,5 млн доларів (15%);
- Німеччина – 14,8 млн доларів (9%);
- В'єтнам – 14,6 млн доларів (9%);
- Бразилія – 12,4 млн доларів (7%).
Читайте також: Як варити каву в турці правильно: секрети приготування від експерта
Цікаво, що з 2000-го по 2018 рік рівень споживання кави середньостатистичним українцем зріс з 0,2 до 1,2 кг на рік. За цим показником Україна знаходиться на 86-му місці в світі, поступаючись насамперед європейським країнам.
"Однак розпочата тенденція зростання рівня споживання кави продовжиться найближчими роками і однозначно призведе до подальшого зростання імпорту кави", – вважає аналітик УКАБ Світлана Литвин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як в Україні продають каву-фальсифікат.
А що робити, щоб не наштовхнутися на напій з присмаком бетону, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Також дізнавайтеся, що таке дальгона-кава і як її приготувати.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк