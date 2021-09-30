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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

На українців чекає новий курс: що буде з доларом в перший день жовтня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
30 вересня, 17:10
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Національний банк України розрахував нову вартість української валюти до долара на 1 жовтня
НБУ розрахував курс валют на 1 жовтня
НБУ розрахував курс валют на 1 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 1 жовтня:

30.09

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26,61 грн

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1 євро

30,98 грн

31,82 грн

-0,16

Долар за офіційним курсом піднявся в ціні на кілька копійок, а євро навпаки – почав падати. Валюта подешевшала на 16 копійок, в порівнянні з попереднім днем, а долар подорожчав на 4.

Ситуація на валютному ринку

У вівторок Мінфін України провів аукціон з розміщення ОВДП. До держбюджету було залучено 6,92 млрд грн. Найбільшою популярністю користувалися 6-річні бонди через зростання їх середньозваженої дохідності до 13,0% річних, розповів "Сегодня" аналітик Roboforex, Андрій Гойлов.

У розміщенні взяли участь нерезиденти, що стало позитивним сигналом для гривні.

Вчора Кабмін провів найбільші в поточному році виплати за євробондами – 2,1 млрд доларів США. Майже половина цієї суми (1,0 млрд) будуть погашені за рахунок надійшли від МВФ 2,7 млрд доларів.

"Зниження рівня держборгу сприятливо позначиться на українському валютному ринку в довгостроковій перспективі", – підкреслив Гойла.

За повідомленням EUobserver, ряд членів ЄС мають намір вийти з пропозицією посилити візовий режим для деяких країн пострадянського простору (в тому числі і України). Це негативно вплине на обсяг валютних переказів від заробітчан.

Нагадаю, що в нинішньому році трудові мігранти щомісяця перераховують з-за кордону в середньому більше 1,0 млрд доларів США, що служить підтримкою курсу гривні.

Вважаю, що до кінця поточного тижня долар США до гривні скоректується до рівня 26,75. Єдина європейська валюта, судячи про все, зміцниться до позначки 31,45.

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