Украинцев ждет новый курс: что будет с долларом в первый день октября

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 1 октября

НБУ рассчитал курс валют на 1 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал подобный официальный курс доллара и евро к гривне на 1 октября:

30.09 Реклама 01.10 изменение 1 доллар США Реклама 26,57 грн 26,61 грн +0,4 Реклама 1 евро 30,98 грн 31,82 грн -0,16

Доллар по официальному курсу поднялся в цене на несколько копеек, а евро наоборот – устремился вниз. Валюта подешевела на 16 копеек, по сравнению с предыдущим днем, а доллар подорожал на 4.

Ситуация на валютном рынке

Во вторник Минфин Украины провел аукцион по размещению ОВГЗ. В госбюджет было привлечено 6,92 млрд грн. Наибольшей популярностью пользовались 6-летние бонды по причине роста их средневзвешенной доходности до 13,0% годовых, рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex, Андрей Гойлов.

В размещении приняли участие нерезиденты, что стало позитивным сигналом для гривны.

Вчера Кабмин провел крупнейшие в текущем году выплаты по евробондам – 2,1 млрд долларов США. Почти половина этой суммы (1,0 млрд) будут погашены за счет поступивших от МВФ 2,7 млрд долларов.

"Снижение уровня госдолга благоприятно скажется на украинском валютном рынке в долгосрочной перспективе", – подчеркнул Гойлов.

По сообщению EUobserver, ряд членов ЕС намерены выйти с предложением ужесточить визовый режим для некоторых стран постсоветского пространства (в том числе и Украины). Это негативно повлияет на объем валютных переводов от гастарбайтеров.

Напомню, что в нынешнем году трудовые мигранты ежемесячно перечисляют из-за границы в среднем более 1,0 млрд долларов США, что служит поддержкой курсу гривны.

Полагаю, что до конца текущей недели доллар США к гривне скорректируется к уровню 26,75. Единая европейская валюта, судя о всему, укрепится до отметки 31,45.

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