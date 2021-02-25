Україна в 12 разів збільшила імпорт ковбаси: ТОП-5 країн-постачальників

Експорт продукту з України помітно поступається імпорту, хоча теж зростає

Україна останні п'ять років в 12 разів збільшила імпорт м'ясо-ковбасних виробів. Тільки за 2020 рік у порівнянні з 2019-м цей показник зріс удвічі – до 4,7 тис. тонн. Але навіть незважаючи на таке зростання, частка імпортних ковбас в загальній пропозиції на українському ринку залишається незначною – всього 1,4%.

Реклама

Про це свідчать дані аналітиків УКАБ.

ТОП-5 постачальників готових м'ясних виробів і ковбас в Україну (в натуральному вираженні) виглядає так:

Польща – 3432 тонни (73%). Іспанія – 855 тонн (18%). Італія – 294 тонни (6%). Німеччина – 33 тонни (1%). Франція – 26 тонн (1%).

Реклама

"Основними постачальниками є європейські країни. Причому, якщо в натуральному вираженні безумовно лідирує Польща, то в вартісному – перше місце посідає Іспанія. Це свідчить про імпорт з Іспанії більш делікатесної групи", – зазначила аналітикиня УКАБ Світлана Литвин.

В тренді Валюта виросла в ціні: офіційний курс долара і євро

Читайте також: Українці підсіли на авокадо: звідки везуть модний фрукт

Експорт ковбасних виробів з України також зростає, але його обсяги значно нижчі за обсяги імпорту. За 2020 року з України експортували 1,4 тис. тонн, у 2,6 рази більше, ніж роком раніше.

Основними країнами-покупцями українських ковбас в 2020 році були:

Нігерія – 25% експортної виручки. Грузія – 21%. Азербайджан – 13%. Йорданія – 11%. Молдова – 5%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як самостійно приготувати "Докторську ковбасу" і скільки це коштує:

Сюжет Любові Кукли та Станіслава Котика Відео: Сьогодні

Реклама

Також дізнавайтеся, які продукти дорожчають в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама