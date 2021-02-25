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Україна в 12 разів збільшила імпорт ковбаси: ТОП-5 країн-постачальників

25 лютого, 15:25

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Експорт продукту з України помітно поступається імпорту, хоча теж зростає

Україна останні п'ять років в 12 разів збільшила імпорт м'ясо-ковбасних виробів. Тільки за 2020 рік у порівнянні з 2019-м цей показник зріс удвічі – до 4,7 тис. тонн. Але навіть незважаючи на таке зростання, частка імпортних ковбас в загальній пропозиції на українському ринку залишається незначною – всього 1,4%.

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Про це свідчать дані аналітиків УКАБ.

ТОП-5 постачальників готових м'ясних виробів і ковбас в Україну (в натуральному вираженні) виглядає так:

  1. Польща – 3432 тонни (73%).
  2. Іспанія – 855 тонн (18%).
  3. Італія – 294 тонни (6%).
  4. Німеччина – 33 тонни (1%).
  5. Франція – 26 тонн (1%).

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"Основними постачальниками є європейські країни. Причому, якщо в натуральному вираженні безумовно лідирує Польща, то в вартісному – перше місце посідає Іспанія. Це свідчить про імпорт з Іспанії більш делікатесної групи", – зазначила аналітикиня УКАБ Світлана Литвин.

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Експорт ковбасних виробів з України також зростає, але його обсяги значно нижчі за обсяги імпорту. За 2020 року з України експортували 1,4 тис. тонн, у 2,6 рази більше, ніж роком раніше.

Основними країнами-покупцями українських ковбас в 2020 році були:

  1. Нігерія – 25% експортної виручки.
  2. Грузія – 21%.
  3. Азербайджан – 13%.
  4. Йорданія – 11%.
  5. Молдова – 5%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як самостійно приготувати "Докторську ковбасу" і скільки це коштує:

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