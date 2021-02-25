Украина в 12 раз нарастила импорт колбасы: ТОП-5 стран-поставщиков

Экспорт продукта из Украины заметно уступает импорту, хотя тоже растет

Украина последние пять лет в 12 раз увеличила импорт мясо-колбасных изделий. Только за 2020 год по сравнению с 2019-м этот показатель вырос вдвое – до 4,7 тыс. тонн. Но даже несмотря на такой рост, доля импортных колбас в общем предложении на украинском рынке остается незначительной – всего 1,4%.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

ТОП-5 поставщиков готовых мясных изделий и колбас в Украину (в натуральном выражении) выглядит так:

Польша – 3432 тонны (73%). Испания – 855 тонн (18%). Италия – 294 тонны (6%). Германия – 33 тонны (1%). Франция – 26 тонн (1%).

Реклама

"Основными поставщиками являются европейские страны. Причем, если в натуральном выражении безусловно лидирует Польша, то в стоимостном – первое место занимает Испания. Это свидетельствует об импорте из Испании более деликатесной группы", - отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

В тренде Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евро

Читайте также: Украинцы подсели на авокадо: откуда везут модный фрукт

Экспорт колбасных изделий из Украины также растет, но его объемы значительно ниже, чем у импорта. За 2020 года из Украины экспортировали 1,4 тыс. тонн, в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

Основными странами-покупателями украинских колбас в 2020 году были:

Нигерия – 25% экспортной выручки. Грузия – 21%. Азербайджан – 13%. Иордания – 11%. Молдова – 5%.

Напомним, ранее мы рассказывали, как самостоятельно приготовить "Докторскую колбасу" и сколько это стоит:

Сюжет Любови Куклы и Станислава Котика Видео: Сегодня

Реклама

Также узнавайте, какие продукты дорожают в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама