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Україна торгує в плюс: ТОП-10 наших найбільших партнерів

22 березня, 21:38

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Пекін залишається основним імпортером та експортером для Києва

У січні 2021 року Україна продала за кордон товарів і сировини на 25,6 млн доларів більше, аніж імпортувала. В абсолютних цифрах це 3927,5 проти 3902 млн доларів.

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Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики про "Географічну структуру зовнішньої торгівлі України у січні 2021 року".

Зовнішньоторговими партнерами України були понад 120 держав усього світу від Австралії до Японії, серед них – США та країни-члени Євросоюзу, держави Близького і Далекого Сходу.

Сайт "Сьогодні" виділив ТОП-10 країн, з якими Україна торгувала найбільше.

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ТОП-10 країн-імпортерів, (у млн доларів)

Китай – 653,8 (сальдо України -138,6)

Росія – 357,9 (-173,7)

Німеччина – 298,9 (-99,2)

Білорусь – 246,1 (сальдо -164,9)

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Польща – 239,5

США – 224,1 (-136,3)

Угорщина – 208,8 (-106)

Італія – 110,7

Франція – 85,5 (-26,7)

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Японія – 69,1 (-44,8)

Зовсім трохи від Країни висхідного сонця відстала Країна ранкової свіжості, тобто Південна Корея, у якої Україна купила товарів на 62,4 млн доларів, а продала лише на 3,4. Тобто негативне сальдо склало 59 млн доларів.

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ТОП-10 країн-експортерів, (у млн доларів)

Китай – 515,3

Польща – 295,4 (сальдо України +55,9)

Туреччина – 293,3 (+136,1)

Німеччина – 199,7

Росія – 184,2

Індія – 167,4 (+100,2)

Італія – 164,2 (+53,5)

Іспанія – 124,7 (+63,5)

Угорщина – 102,8

Чехія – 98 (+43)

Також непогано Україна торгувала з Єгиптом – 94,3 млн доларів (+86,2); Нідерландами – 95,4 млн доларів (+42,6), США – 87,9 млн доларів, Румунією – 79,9 млн доларів (+28,4), Іраком – 46,2 млн доларів (+46,2); Марокко – 32,9 млн доларів (+29,9) та Катаром – 24,6 млн доларів (+24).

Нагадаємо, зараз Україна має намір вийти на ринок 70-мільйонного Тайланду і постачати туди корми для свиней і курей.

Також писалося, що Україна за січень-лютий 2021 року збільшила зовнішній товарообіг до 17,57 млрд доларів. Це на 4,44% більше, ніж було тими ж місяцями 2020 року.

При цьому Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. До слова, в грудні 2019 року вже відбулося невелике розширення торговельної частини Угоди – було збільшено квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.

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Джерело: Сьогодні

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