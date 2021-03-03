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Торгуємо в мінус і в основному з Китаєм: що купує і продає Україна

3 березня, 13:16

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Імпорт товарів як і раніше перевищує експорт

Україна за січень-лютий 2021 року збільшила зовнішній товарообіг до 17,57 млрд доларів. Це на 4,44% більше, ніж було в ті ж місяці 2020 року.

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При цьому в країну ввезли товарів на 9,09 млрд дол. (+4,5%), а експортували з України товарів на 8,49 млрд дол. (+4,39%). Тобто негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 600 млн доларів.

Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

ТОП-3 імпортера української продукції:

  1. Китай (577,6 млн дол.).
  2. Польща (354,3 млн дол.).
  3. Туреччина (258,9 млн дол.).

ТОП-3 товара, які продавала Україна на початку 2021 року:

  • чорні метали (764,8 млн дол.);
  • зернові культури (759,4 млн дол.);
  • жири та олії тваринного або рослинного походження (587 млн дол.).
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ТОП-3 країн, у яких купує товари Україна:

  1. Китай (747,6 млн дол.).
  2. Німеччина (458,9 млн дол.).
  3. РФ (372 млн дол.).

ТОП-3 товара, які ввозить Україна:

  • мінеральні палива, нафта та продукти її переробки (836,4 млн дол.);
  • засоби наземного транспорту (крім залізничного) і запчастини до них (476,8 млн дол.);
  • ядерні реактори, котли та інше обладнання, а також його частини (457 млн дол.).

Нагадаємо, Китай став для України стратегічним торговельним партнером №1. Про те, що може запропонувати Китаю Україна, розповідав у інтерв'ю економічний експерт і інвестор Григорій Зайд.

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При цьому Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. До слова, в грудні 2019 роки вже відбулося невелике розширення торговельної частини угоди – було збільшено квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.

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експорт статистика митниця імпорт зовнішня торгівля товарообіг

Джерело: Сьогодні

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