Торгуємо в мінус і в основному з Китаєм: що купує і продає Україна

Імпорт товарів як і раніше перевищує експорт

Україна за січень-лютий 2021 року збільшила зовнішній товарообіг до 17,57 млрд доларів. Це на 4,44% більше, ніж було в ті ж місяці 2020 року.

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При цьому в країну ввезли товарів на 9,09 млрд дол. (+4,5%), а експортували з України товарів на 8,49 млрд дол. (+4,39%). Тобто негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 600 млн доларів.

Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

ТОП-3 імпортера української продукції:

Китай (577,6 млн дол.). Польща (354,3 млн дол.). Туреччина (258,9 млн дол.).

ТОП-3 товара, які продавала Україна на початку 2021 року:

чорні метали (764,8 млн дол.);

зернові культури (759,4 млн дол.);

жири та олії тваринного або рослинного походження (587 млн дол.).

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ТОП-3 країн, у яких купує товари Україна:

Китай (747,6 млн дол.). Німеччина (458,9 млн дол.). РФ (372 млн дол.).

ТОП-3 товара, які ввозить Україна:

мінеральні палива, нафта та продукти її переробки (836,4 млн дол.);

засоби наземного транспорту (крім залізничного) і запчастини до них (476,8 млн дол.);

ядерні реактори, котли та інше обладнання, а також його частини (457 млн дол.).

Нагадаємо, Китай став для України стратегічним торговельним партнером №1. Про те, що може запропонувати Китаю Україна, розповідав у інтерв'ю економічний експерт і інвестор Григорій Зайд.

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При цьому Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. До слова, в грудні 2019 роки вже відбулося невелике розширення торговельної частини угоди – було збільшено квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.

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