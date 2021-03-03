Торгуем в минус и в основном с Китаем: что покупает и продает Украина

Украина за январь-февраль 2021 года увеличила внешний товарооборот до 17,57 млрд долларов. Это на 4,44% больше, чем было в те же месяцы 2020 года.
При этом в страну ввезли товаров на 9,09 млрд долл. (+ 4,5%), а экспортировали з Украины товаров на 8,49 млрд долл. (+ 4,39%). То есть отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 600 млн долларов.
Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.
ТОП-3 импортера украинской продукции:
- Китай (577,6 млн долл.).
- Польша (354,3 млн долл.).
- Турция (258,9 млн долл.).
ТОП-3 товара, которые продавала Украина в начале 2021 года:
- черные металлы (764,8 млн долл.);
- зерновые культуры (759,4 млн долл.);
- жиры и масла животного или растительного происхождения (587 млн долл.).
ТОП-3 стран, у которых покупает товары Украина:
- Китай (747,6 млн долл.).
- Германия (458,9 млн долл.).
- РФ (372 млн долл).
ТОП-3 товара, которые ввозит Украина:
- минеральные топлива, нефть и продукты ее переработки (836,4 млн долл.);
- средства наземного транспорта (кроме ж/д) и запчасти к ним (476,8 млн долл.);
- ядерные реакторы, котлы и др. оборудование, а также его части (457 млн долл.).
Напомним, Китай стал для Украины стратегическим торговым партнером №1. О том, что может предложить Китаю Украина, рассказывал в интервью экономический эксперт и инвестор Григорий Зайд.
При этом Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.
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