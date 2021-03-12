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Екзотична 70-мільйонна країна зацікавилася українськими кормами для курей і свиней

12 березня, 16:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Таїланд входить до четвірки найбільших експортерів курятини в світі

70-мільйонний Таїланд зацікавлений в імпорті українських кормів. Про це Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів сповістило наше посольство в цій екзотичній країні.

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Як повідомляє Держпродспоживслужба, для допуску товарів на свої ринки Міністерство сільського господарства Таїланду має оцінити українську систему державного контролю виробництва тваринних білків і проінспектувати підприємства на дотримання тайського законодавства та вимог.

За оцінками, тайський харчовий ринок щороку зростає на 2-3%, відповідно, зростає потреба у кормовій продукції для свійських тварин, передусім курей та свиней.

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Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька розповіла:

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"Щодо тваринного білка, цей напрям співпраці дуже перспективний, оскільки Таїланд входить до четвірки найбільших експортерів курятини в світі, причому щороку обсяги експорту зростають, а з ними і потреба в імпорті кормів та тваринних білків".

Нагадаємо, Україна входить в п'ятірку головних світових експортерів курятини. Випереджають нас лише Бразилія, ЄС і Таїланд.

Також нагадаємо, раніше ми провели масштабну перевірка курятини на антибіотики і гормони росту, щоб з’ясувати де безпечно купувати:

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зерно імпорт свинина курятина білок Таїланд свиноводство

Джерело: Сьогодні

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