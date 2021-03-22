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Украина торгует в плюс: ТОП-10 наших крупнейших партнеров

22 марта, 21:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пекин остается основным импортером и экспортером для Киева

В январе 2021 года Украина продала за рубеж товаров и сырья на 25,6 млн долларов больше, нежели импортировала. В абсолютных цифрах это 3927,5 против 3902 млн долларов.

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Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики о "Географической структуре внешней торговли Украины в январе 2021 года".

Внешнеторговыми партнерами Украины были более 120 государств со всего мира от Австралии до Японии, среди них – США и страны-члены Евросоюза, а также государства Ближнего и Дальнего Востока.

Сайт "Сегодня" выделил ТОП-10 стран, с которыми Украина торговала лучше всего.

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ТОП-10 стран-импортеров, (в млн долларов)

Китай – 653,8 (сальдо Украины -138,6)

Россия – 357,9 (-173,7)

Германия – 298,9 (-99,2)

Беларусь – 246,1 (сальдо -164,9)

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Польша – 239,5

США – 224,1 (-136,3)

Венгрия – 208,8 (-106)

Италия – 110,7

Франция – 85,5 (-26,7)

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Япония – 69,1 (-44,8)

Совсем немного от Страны восходящего солнца отстала Страна утренней свежести, то есть Южная Корея, у которой Украина купила товаров на 62,4 млн долларов, а продала только на 3,4. То есть отрицательное сальдо составило 59 млн долларов.

В тренде
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ТОП-10 стран-экспортеров, (в млн долларов)

Китай – 515,3

Польша – 295,4 (сальдо Украины +55,9)

Турция – 293,3 (+136,1)

Германия – 199,7

Россия – 184,2

Индия – 167,4 (+100,2)

Италия – 164,2 (+53,5)

Испания – 124,7 (+63,5)

Венгрия – 102,8

Чехия – 98 (+43)

Также неплохо Украине торговала с Нидерландами – 95,4 млн долларов (+42,6); Египтом – 94,3 млн долларов (+86,2); США – 87,9 млн долларов; Румынией – 79,9 млн долларов (+28,4); Ираком – 46,2 млн долларов (+46,2); Марокко – 32,9 млн долларов (+29,9) и Катаром – 24,6 млн долларов (24).

Напомним, сейчас Украина намерена выйти на рынок 70-миллионного Таиланда и поставлять туда корма для свиней и кур .

Также говорилось, что Украина за январь-февраль 2021 увеличила внешний товарооборот до 17,57 млрд долларов. Это на 4,44% больше, чем было в те же месяцы 2020 года.

При этом Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части Соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

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Россия торговля экспорт Германия Китай статистика Беларусь импорт Госстат сальдо внешняя торговля

Источник: Сегодня

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