Украина торгует в плюс: ТОП-10 наших крупнейших партнеров

В январе 2021 года Украина продала за рубеж товаров и сырья на 25,6 млн долларов больше, нежели импортировала. В абсолютных цифрах это 3927,5 против 3902 млн долларов.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики о "Географической структуре внешней торговли Украины в январе 2021 года".
Внешнеторговыми партнерами Украины были более 120 государств со всего мира от Австралии до Японии, среди них – США и страны-члены Евросоюза, а также государства Ближнего и Дальнего Востока.
Сайт "Сегодня" выделил ТОП-10 стран, с которыми Украина торговала лучше всего.
ТОП-10 стран-импортеров, (в млн долларов)
Китай – 653,8 (сальдо Украины -138,6)
Россия – 357,9 (-173,7)
Германия – 298,9 (-99,2)
Беларусь – 246,1 (сальдо -164,9)
Польша – 239,5
США – 224,1 (-136,3)
Венгрия – 208,8 (-106)
Италия – 110,7
Франция – 85,5 (-26,7)
Япония – 69,1 (-44,8)
Совсем немного от Страны восходящего солнца отстала Страна утренней свежести, то есть Южная Корея, у которой Украина купила товаров на 62,4 млн долларов, а продала только на 3,4. То есть отрицательное сальдо составило 59 млн долларов.
ТОП-10 стран-экспортеров, (в млн долларов)
Китай – 515,3
Польша – 295,4 (сальдо Украины +55,9)
Турция – 293,3 (+136,1)
Германия – 199,7
Россия – 184,2
Индия – 167,4 (+100,2)
Италия – 164,2 (+53,5)
Испания – 124,7 (+63,5)
Венгрия – 102,8
Чехия – 98 (+43)
Также неплохо Украине торговала с Нидерландами – 95,4 млн долларов (+42,6); Египтом – 94,3 млн долларов (+86,2); США – 87,9 млн долларов; Румынией – 79,9 млн долларов (+28,4); Ираком – 46,2 млн долларов (+46,2); Марокко – 32,9 млн долларов (+29,9) и Катаром – 24,6 млн долларов (24).
Напомним, сейчас Украина намерена выйти на рынок 70-миллионного Таиланда и поставлять туда корма для свиней и кур .
Также говорилось, что Украина за январь-февраль 2021 увеличила внешний товарооборот до 17,57 млрд долларов. Это на 4,44% больше, чем было в те же месяцы 2020 года.
При этом Украина собирается пересмотреть условия в Соглашении об ассоциации с ЕС, чтобы активизировать торговлю с западными партнерами. К слову, в декабре 2019 года уже произошло небольшое расширение торговой части Соглашения – были увеличены квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк