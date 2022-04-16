Україна втратила мільйони! У чому підозрюють працівників Закарпатської митниці

Збитки держави сягають майже 8 млн грн, а загальна сума втрат більша в рази
Незаконний імпорт неабияк зашкодив економіці країни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Через незаконний імпорт нафтопродуктів компанії зі сфери впливу нардепа, кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука Україна втратила 7,8 млн гривень. У сприянні цьому підозрюють працівників Закарпатської митниці.
Зазначимо, що робітники працювали на митному посту "Мукачево". За інформацією ДБР, протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти
. Проте у документах зазначалося, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.
Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Працівники митного поста підозрюються ДБР у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України), – йдеться у повідомленні.