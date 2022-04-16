Україна втратила мільйони! У чому підозрюють працівників Закарпатської митниці

Через незаконний імпорт нафтопродуктів компанії зі сфери впливу нардепа, кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука Україна втратила 7,8 млн гривень. У сприянні цьому підозрюють працівників Закарпатської митниці.

Про це 16 квітня повідомила пресслужба ДБР.

Зазначимо, що робітники працювали на митному посту "Мукачево". За інформацією ДБР, протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти . Проте у документах зазначалося, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Працівники митного поста підозрюються ДБР у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України), – йдеться у повідомленні.

Схема дозволила організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень . Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Крім того, перевіряється причетність до правочину інших митників. Загальна сума збитків може досягти понад 35,5 млн грн .

Реклама

Лазівки для вивозу грошей

Деякі зі способів вивезення грошей є не зовсім законні, а деякі є сірими схемами. Наприклад, митники можуть заплющувати очі на деяких біженців.

Відкати на митниці будуть завжди, і це їхній час, можна сказати. Корупцію в країні так і не перемогли. Вивезення грошей за кордон перевіряється як ніколи. А якщо говорити про те, що ліміти встановлені для можливості додаткового заробітку на відкатах, то подбати про митницю могли самі ж чиновники, бо продовжують з цього заробляти. Навіть у період війни та підйому патріотичних настроїв, – каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Водночас є й інші способи виведення грошей з країни, крім вивезення готівкової валюти.

За його словами, гроші з країни можна вивести фізично за хабар, криптовалютою, платіжними системами типу Pay Pal, які в період війни скасували комісії на своєму боці. Деякі люди знаходять контакти за кордоном, щоб обмінюватися грошима.

Реклама

"Наприклад, у вас є гроші в Україні, і є потреба вивести їх, а комусь навпаки потрібно переказати гроші в Україну. Люди домовляються між собою, про те, хто кому коли і куди завозить гроші в Україні та в Європі, і таким чином відбувається "угода", – резюмує Максим Орищак.

Раніше ми розповідали про нові правила на митниці, а також писали, як проходить виїзд з України через Львів.