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Никаких бумаг и оформление до 15 минут – в Украине по-новому заработает таможня

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19 марта, 10:03
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Рассказываем, как будет работать украинская таможня по новым правилам
Новые правила работы таможни
Новые правила работы таможни / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине будут максимально упрощены все таможенные процедуры для создания самой быстрой в мире таможни.

Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, на таможне теперь не будет никаких бумаг, и она будет работать по декларативному принципу.

"Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в Таможенный и Налоговый кодексы", – сказал Шмигаль.

Те, кто захочет остаться на общей системе, должен уплатить только НДС, и такое оформление должно продолжаться не больше 15 минут.

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Шмыгаль подчеркнул, что Кабинет министров уже принял соответствующее постановление и теперь очередь за Верховной Радой.

"Те, кто просто хочет ввезти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, — заранее заполняйте ГТД-декларацию и проезжайте. Грузы будут ехать через границу без всяких препятствий", – сказал премьер.

Другие изменения для украинцев

Чтобы поддержать предпринимателей в Украине, будет введено беспроцентное кредитование бизнеса и сокращено количество лицензий.

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Соответствующую инициативу выдвинул президент, ее уже поддержал Кабинет министров, и очередь только за Верховной Радой.

По словам президента, кредиты для бизнеса под 0% будут введены на базе уже созданной госпрограммы кредитования предпринимателей "5-7-9%".

Такие условия будут действовать до отмены в Украине военного положения и еще месяц после этого.

"Сегодня" также писали, выдают ли банки кредиты во время войны и как получить кредитные каникулы.

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