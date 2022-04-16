Украина потеряла миллионы! В чем подозревают работников Закарпатской таможни

Ущерб государства достигает почти 8 млн грн, а общая сумма потерь больше в разы
Незаконный импорт изрядно помешал экономике страны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Из-за незаконного импорта нефтепродуктов компании из сферы влияния нардепа, кума Владимира Путина – Виктора Медведчука, Украина потеряла 7,8 млн гривен. В этом содействии подозревают работников Закарпатской таможни.
Пограничники работали на таможенном посту "Мукачево". По информации ГБР, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты.
Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар.
При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Работники таможенного поста подозреваются ГБР в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины), – говорится в сообщении.