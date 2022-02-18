Загрози РФ більше не вплинуть: коли Україна приєднається до енергосистеми Євросоюзу

В уряді розповіли, коли Україна готова повністю від'єднатися від енергосистеми РФ

Що принесе Україні синхронізація з енергосистемою ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна вже у 2023 році готова повністю синхронізуватися з енергосистемою Євросоюзу і, відповідно, від’єднатись від систем Росії та Білорусі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.

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За словами посадовця, з 24 до 26 лютого Україна у якості експерименту від’єднається від енергосистем Росії та Білорусії, щоб протестувати роботу в ізольованому режимі.

Прем’єр зазначив, що технічно країна готова майже на 100% до приєднання енергосистеми ЄС.

"Спеціалісти Світового банку оцінили переваги синхронізації з ENTSO-E у 1,5 млрд доларів щороку для нашої держави", – заявив Шмигаль.

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Голова уряду наголосив, що такий крок підвищить енергетичну безпеку України.

Альтернатива російському газу

Про зменшення поставок блакитного палива з Російської Федерації задумались і в Євросоюзі. Після нагнітання ситуації навколо України європейці стали побоюватись раптового відключення

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа перебуває у досить безпечній ситуації і готова для будь-якого розвитку подій.

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Вона розповіла, що Європа веде переговори з США, Катаром, Єгиптом, Азербайджаном, Нігерією та Південною Кореєю щодо можливості поставок скрапленого і природного газу.

"Сьогодні" також писали, чи загрожує Україні наразі дефіцит газу і розповідали, що відбувається із цінами на природний газ.