У "Дії" з'явилась нова функція для українців у Польщі – що можна зробити онлайн

Розповідаємо, що запустив портал "Дія" для допомоги українським громадянам у Польщі

У "Дії" з'явився новий інформаційний ресурс / Фото: Getty Images, Міністерство цифровий трансформації, Колаж: Сьогодні

Українці, які виїжджають до Польщі через воєнні дії, мають багато питань щодо оформлення документів, пошуку житла та загалом влаштування побуту. Щоб такі проблеми вирішувались якомога швидше, портал "Дія" запустив спеціальну сторінку.

Відтепер розділ "Допомога громадянам України у Польщі" доступний на офіційному сайті "Дії".

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Що можна дізнатися у спецрозділі

На самому початку сторінки доступні контакти консультаційного центру для Українців у Польщі. Набравши номер або зайшовши на сайт, людина зможе отримати інформацію про:

вакансії;

права на ринку праці;

навчання та перепідготовку;

форми підтримки з боку уряду праці;

процедури працевлаштування іноземців;

інструменти ринку праці (включаючи стажування, ваучери, професійне навчання для дорослих, громадські роботи чи інтервенційні роботи).

Також портал розповідає, які умови існують для легального перебування в Польщі. Крім того, пояснюються нюанси щодо документів, перетину кордону, а також як знайти роботу та отримати різні види допомоги.

"Дія" подає і посилання на вебсайти, які могли б бути корисними для українців. На ресурсі є пояснення щодо відкриття власного бізнесу у Польщі, а також відповіді на найпоширеніші запитання щодо проживання у цій країні.

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Скільки коштуватиме паркування та оренда авто в Польщі

"Сьогодні" вже писали, що в українців при виїзді за кордон виникає потреба орендувати автомобіль для пересування, або ж припаркувати десь власний транспорт.

У цьому матеріалі ми розповіли, що через великий наплив українців адміністрації кількох польських міст дозволили безкоштовно паркувати автомобілі громадянам України. Це міста – Краків, Познань та Люблін. Також писали, що орендувати автомобіль на тиждень на певних умовах можна від 6 до 10 тис. грн.

Також читайте, скільки коштує орендувати житло в Польщі для українців та про те, що у застосунку "Дія" відновився доступ до деяких цифрових документів.