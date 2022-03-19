Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У "Дії" з'явилась нова функція для українців у Польщі – що можна зробити онлайн

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 17:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що запустив портал "Дія" для допомоги українським громадянам у Польщі
У "Дії" з'явився новий інформаційний ресурс
У "Дії" з'явився новий інформаційний ресурс / Фото: Getty Images, Міністерство цифровий трансформації, Колаж: Сьогодні

Українці, які виїжджають до Польщі через воєнні дії, мають багато питань щодо оформлення документів, пошуку житла та загалом влаштування побуту. Щоб такі проблеми вирішувались якомога швидше, портал "Дія" запустив спеціальну сторінку.

Відтепер розділ "Допомога громадянам України у Польщі" доступний на офіційному сайті "Дії".

Реклама

Що можна дізнатися у спецрозділі

На самому початку сторінки доступні контакти консультаційного центру для Українців у Польщі. Набравши номер або зайшовши на сайт, людина зможе отримати інформацію про:

  • вакансії;
  • права на ринку праці;
  • навчання та перепідготовку;
  • форми підтримки з боку уряду праці;
  • процедури працевлаштування іноземців;
  • інструменти ринку праці (включаючи стажування, ваучери, професійне навчання для дорослих, громадські роботи чи інтервенційні роботи).

Також портал розповідає, які умови існують для легального перебування в Польщі. Крім того, пояснюються нюанси щодо документів, перетину кордону, а також як знайти роботу та отримати різні види допомоги.

"Дія" подає і посилання на вебсайти, які могли б бути корисними для українців. На ресурсі є пояснення щодо відкриття власного бізнесу у Польщі, а також відповіді на найпоширеніші запитання щодо проживання у цій країні.

Реклама

Скільки коштуватиме паркування та оренда авто в Польщі

"Сьогодні" вже писали, що в українців при виїзді за кордон виникає потреба орендувати автомобіль для пересування, або ж припаркувати десь власний транспорт.

У цьому матеріалі ми розповіли, що через великий наплив українців адміністрації кількох польських міст дозволили безкоштовно паркувати автомобілі громадянам України. Це міста – Краків, Познань та Люблін. Також писали, що орендувати автомобіль на тиждень на певних умовах можна від 6 до 10 тис. грн.

Також читайте, скільки коштує орендувати житло в Польщі для українців та про те, що у застосунку "Дія" відновився доступ до деяких цифрових документів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Ера російської монополії добігає кінця: як війна знищить видобуток нафти в РФ Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Росія на межі виживання: торговельні центри агресорки можуть потішити покупців лише дефіцитом Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41930.65

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2965.84

Litecoin (LTC)

113.3

Ripple (XRP)

0.82

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Старший сержант Васіч Сергій... Воїн-танкіст мужньо обороняв позиції у Київській області. Знищив кілька одиниць ворожої техніки та велику кількість живої сили ворога. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти