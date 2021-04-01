Туберкульоз і рак українці лікуватимуть безплатно: скільки лікарі отримають від НСЗУ

З 1 квітня в Україні стартувала оновлена Програма медичних гарантій, яка 2021 року була розширена і деталізована, тож її бюджет становить 123,5 млрд грн.

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Як повідомляє Національна служба здоров’я України, у програмі передбачено 35 пакетів медичних послуг.

Один із нових пакетів – це "Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці". На цей пакет свої пропозиції подали 532 заклади. Згідно із стратегією розвитку протитуберкульозної служби, у 2021 році до цієї роботи долучиться первинна ланка. Але сімейні лікарі будуть працювати із пацієнтами із туберкульозом лише добровільно.

Тариф становить 775 гривень на місяць. До нього встановлюють коефіцієнти відповідно до результату лікування: 2 – за місяць, в якому пацієнта вилікували і 0,75 – за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

Серед пакетів, які виокремили 2021 року – лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Пропозиції на цей напрям подав 61 заклад. Цю лікування виділили в окремий пакет, адже такі пацієнти потребують тривалої та дорогої медичної допомоги. Тож реформа системи охорони здоров’я покликана знизити катастрофічні витрати на лікування, які несуть пацієнти з онкологією зі своєї кишені, кажуть в НСЗУ.

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Тариф за лікування пацієнта з онкогематологічними чи гематологічними захворюваннями становитиме 54 493 гривні. За лікування дітей заклад отримуватиме втричі більше.

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Окремим пакетом, який відділили з амбулаторного, є ведення вагітності в амбулаторних умовах. На цей пакет пропозиції подали 712 закладів. Тепер жінки зможуть обирати, у кого і де спостерігати неускладнену вагітність – у сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації, адже місце проживання чи реєстрації вже не матиме значення.

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У пакеті "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" будуть безкоштовні аналізи, обстеження, консультації тощо.

Як йдеться у повідомленні НСЗУ, 2020 року понад 1600 спеціалізованих медзакладів уклали договір зі Службою здоров’я. За перший рік дії Програми медичних гарантій у повному обсязі, а це три квартали 2020 року та перший квартал 2021 року, спеціалізовані медзаклади отримали за надані послуги понад 100 млрд гривень.

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Нагадаємо, в Україні з 1 квітня деякі стоматологічні послуги стануть безкоштовними – гроші за них держава переказуватиме лікарям.

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