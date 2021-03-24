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В Україні з 1 квітня зростуть тарифи на пологи

24 березня, 11:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Деякі лікарні отримають підвищувальні коефіцієнти

Тариф на надання медичної допомоги при пологах з 1 квітня 2021 року зросте на 2 тис. гривень, до 10 382 гривень. Ці гроші лікарням виплачує держава. Самим пацієнтам нічого платити не потрібно – пологи в державних медустановах України для них безкоштовні.

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Такий тариф затверджений постановою Кабінету міністрів № 133.

І за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужба здоров'я (НСЗУ) платить лікарням однаково.

А ось медустанови, які і приймають пологи, і надають допомогу новонародженим буде отримувати підвищувальні коефіцієнти. У них тариф зросте до 113 725 грн для недоношених дітей з вагою до 1,5 кг, а для немовлят вагою понад 1,5 кг становитиме 25 115 грн.

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На ведення вагітності в амбулаторних умовах буде передбачений окремий пакет. НСЗУ і лікарні будуть укладати нові контракти. В результаті породіллі отримають можливість безкоштовно пройти всі спостереження вагітності – від взяття на облік до розробки індивідуального плану ведення вагітності та його виконання. Крім того, можна буде здати лабораторні аналізи і зробити обстеження.

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Укласти договори з НСЗУ на ведення вагітності зможуть колишні поліклініки, які стали діагностичними центрами, якщо там є гінекологи і відповідне обладнання.

Раніше новини "Сьогодні" розповідали, що українки все одно скаржаться на побори в лікарнях.

Крім того, набирають популярність пологи за океаном. Причина проста – діти, народжені в США, автоматично отримують громадянство цієї країни. Ми вже дізналися, скільки це коштує:

Відео: Сьогодні

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тарифи лікарні пологи НСЗУ Нацслужба здоровья

Джерело: Сьогодні

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