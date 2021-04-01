Туберкулез и рак украинцы будут лечить бесплатно: сколько врачи получат от НСЗУ

Семейные врачи будут работать с пациентами с туберкулезом только добровольно

С 1 апреля в Украине стартовала обновленная Программа медицинских гарантий, которая в 2021 году была расширена и детализирована, поэтому ее бюджет составляет 123,5 млрд грн.

Реклама

Как сообщает Национальная служба здоровья Украины, в программе предусмотрены 35 пакетов медицинских услуг.

Один из новых пакетов – это "Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене". На этот пакет свои предложения подали 532 учреждения. Согласно стратегии развития противотуберкулезной службы, в 2021 году к этой работе присоединится первичное звено. Но семейные врачи будут работать с пациентами с туберкулезом только добровольно.

Тариф составляет 775 гривен в месяц. К нему устанавливают коэффициенты в соответствии с результатом лечения: 2 – за месяц, в котором пациента вылечили и 0,75 – за каждый месяц, в котором пациент продолжает лечение.

Среди пакетов, которые выделили в 2021-м, – лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Предложения на это направление подало 61 заведение. Это лечение выделили в отдельный пакет, ведь такие пациенты нуждаются в длительной и дорогостоящей медицинской помощи. Поэтому реформа системы здравоохранения призвана снизить катастрофические расходы на лечение, которые несут пациенты с онкологией из своего кармана, говорят в НСЗУ.

Реклама

Тариф за лечение пациента с онкогематологическими или гематологическими заболеваниями составит 54 493 гривни. За лечение детей заведение будет получать в три раза больше.

Читайте также: В Украине с 1 апреля выросли тарифы на роды

Отдельным пакетом, который отделили от амбулаторного, является ведение беременности в амбулаторных условиях. На этот пакет предложения подали 712 учреждений. Теперь женщины смогут выбирать, у кого и где наблюдать неосложненную беременность – у семейного врача или у гинеколога в женской консультации, ведь место жительства или регистрации уже не будет иметь значения.

В тренде Живут завтрашним днем: почему инвесторы бегут из Украины

В пакете "Ведение беременности в амбулаторных условиях" будут бесплатные анализы, обследования, консультации и т. д.

Как сказано в сообщении НСЗУ, в 2020 году более 1600 специализированных медучреждений заключили договор со Службой здоровья. За первый год действия Программы медицинских гарантий в полном объеме, а это три квартала 2020 года и первый квартал 2021, специализированные медучреждения получили за предоставленные услуги более 100 млрд гривен.

Реклама

Напомним, в Украине с 1 апреля некоторые стоматологические услуги станут бесплатными – деньги за них государство будет переводить врачам.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцы все равно жалуются на поборы в больницах.

Кроме того, приобретают популярность роды за океаном. Причина проста: дети, рожденные в США, автоматически получают гражданство этой страны. Мы уже узнали, сколько это стоит:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама