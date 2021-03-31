Русский
$ 27,89
32,72
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Безплатна стоматологія з 1 квітня: які послуги отримаємо коштом держави

31 березня, 11:26

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість анестезії буде компенсувати Нацслужба здоров'я

В Україні з 1 квітня оновиться програма медичних гарантій. Зокрема, деякі стоматологічні послуги для українців стануть безкоштовними – гроші за них держава переказуватиме лікарням.

Реклама

⇨ Для дорослих програма медгарантій покриє невідкладну стоматологічну допомогу (зняття гострого болю або допомогу у випадках, коли є загроза для життя).
⇨ Для дітей до 18 років покривається планова стоматологія, але без протезування і послуг ортодонтії.

Зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів № 133.

Список безплатних послуг стоматології з 1 квітня:

В тренді
Борщ подорожчав навесні: чого чекати від цін на овочі
  • невідкладна стоматологічна допомога (діти і дорослі) та виклик бригади екстреної допомоги у разі потреби;
  • планова допомога дітям (без протезування та ортодонтії);
  • інструментальні дослідження у разі невідкладної допомоги дорослим та дітям або планової дітям;
  • знеболювання;
  • первинний огляд з оцінкою стану пацієнта;
  • профілактичні огляди учнів у школах і дітей до 6 років.

Нагадаємо, з 1 квітня зростуть тарифи на пологи – на 2 тис. гривень, до 10 382 гривень. Ці кошти також буде перераховувати держава. І за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужба здоров'я (НСЗУ) платитиме лікарням однаково.

Реклама

Втім, поки що українці все одно скаржаться на побори в лікарнях:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

медицина програма стоматолог гарантії стоматологія НСЗУ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти