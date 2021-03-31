Безплатна стоматологія з 1 квітня: які послуги отримаємо коштом держави

В Україні з 1 квітня оновиться програма медичних гарантій. Зокрема, деякі стоматологічні послуги для українців стануть безкоштовними – гроші за них держава переказуватиме лікарням.

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⇨ Для дорослих програма медгарантій покриє невідкладну стоматологічну допомогу (зняття гострого болю або допомогу у випадках, коли є загроза для життя).

⇨ Для дітей до 18 років покривається планова стоматологія, але без протезування і послуг ортодонтії.

Зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів № 133.

Список безплатних послуг стоматології з 1 квітня:

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невідкладна стоматологічна допомога (діти і дорослі) та виклик бригади екстреної допомоги у разі потреби;

планова допомога дітям (без протезування та ортодонтії);

інструментальні дослідження у разі невідкладної допомоги дорослим та дітям або планової дітям;

знеболювання;

первинний огляд з оцінкою стану пацієнта;

профілактичні огляди учнів у школах і дітей до 6 років.

Нагадаємо, з 1 квітня зростуть тарифи на пологи – на 2 тис. гривень, до 10 382 гривень. Ці кошти також буде перераховувати держава. І за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужба здоров'я (НСЗУ) платитиме лікарням однаково.

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Втім, поки що українці все одно скаржаться на побори в лікарнях:

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