Тарифи на опалення та гарячу воду: про що мери домовилися з центральною владою

У Кабінеті міністрів відбулася нарада з питань тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання, в якій взяли участь члени уряду, Асоціації міст України, представники Офісу президента, керівники низки великих міст, НКРЕКП та НАК "Нафтогаз України".

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Про це повідомляє пресслужба українського уряду.

Як заявив прем’єр Денис Шмигаль, усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити українців від неконтрольованого зростання тарифів на опалення й гарячу воду. Учасники зустрічі домовилися напрацювати проект спільного меморандуму, який регламентуватиме такі домовленості:

Тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними;

Проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед "Нафтогазом", що утворилася через різницю між виручкою теплокомуненерго та тарифною виручкою;

Теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з "Нафтогазом" за вигідною ціною.

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Нагадаємо, сьогодні Кабмін провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, де розглянули пропозиції від "Нафтогазу" і напрацювали механізми вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій.

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Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку провести повний аудит тарифів у Києві та усіх областях, зіставити ціноутворення і отримати роз’яснення від керівників на місцях щодо завищених тарифів і тарифної політики.

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