У Зеленського пояснили, чому тарифи на опалення у платіжках залишаються високими

Президент Володимир Зеленський наполягає на обов’язковій соціальній справедливості, особливо коли йдеться про питання тарифів для населення.

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Як повідомляє Офіс президента, в державі не може бути тарифної дискримінації, і тому всі верстви населення мають отримати зрозуміле тарифне ціноутворення.

Уряд уже напрацював інструменти для тимчасового зниження цін на газ для населення до 6,99 грн за 1 кубометр. Передусім це стосувалось індивідуальних домогосподарств, йдеться у повідомленні Банкової.

Водночас певна частина населення отримує послуги з опалення через теплокомуненерго. Ціноутворення на опалення у регіональних теплокомуненерго значно складніше, а тому ціни для населення, яке одержує опалення через ці структури, бувають суттєво вищими, пояснили в Офісі президента.

Сьогодні, 20 січня, Кабмін провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, де розглянули пропозиції від НАК "Нафтогаз України" і напрацювали механізми вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій. Це допоможе зняти додаткове навантаження з органів місцевого самоврядування. Пропозиції "Нафтогазу" дадуть змогу збалансувати ціни на газ на програми централізованого опалення в містах і селах.

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Нагадаємо, Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку провести повний аудит тарифів у Києві та усіх областях, зіставити ціноутворення і отримати роз’яснення від керівників на місцях щодо завищених тарифів і тарифної політики.

Також нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про зниження ціни газу для населення до 6,99 грн за кубометр, завдяки чому платіжки українців зменшаться на 500 грн.

Сайт "Сьогодні" підготував покрокову інструкцію, як змінити постачальника природного газу.

Відео: Сьогодні

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