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Тарифы на отопление и горячую воду: о чем мэры договорились с центральной властью

20 января, 20:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Участники встречи готовят проект совместного меморандума

В Кабинете министров состоялось совещание по вопросам тарифной политики в сфере централизованного теплоснабжения, в котором приняли участие члены правительства, Ассоциации городов Украины, представители Офиса президента, руководители ряда крупных городов, НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

Как заявил премьер Денис Шмыгаль, все ветви власти объединились, чтобы защитить украинцев от неконтролируемого роста тарифов на отопление и горячую воду. Участники встречи договорились разработать проект совместного меморандума, который будет регламентировать следующие договоренности:

  • тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;
  • проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", образовавшейся из-за разницы между выручкой теплокоммунэнерго и тарифной выручкой;
  • теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с "Нафтогазом" по выгодной цене.

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Напомним, сегодня Кабмин провел совещание с представителями органов местного самоуправления, где рассмотрели предложения от "Нафтогаза" и разработали механизмы выравнивание тарифов для всех социальных категорий.

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Также напомним, президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко провести полный аудит тарифов в Киеве и всех областях, сопоставить ценообразование и получить разъяснения от руководителей на местах по завышенным тарифам и тарифной политики.

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тарифы отопление агу Кабинет министров тариф на газ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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