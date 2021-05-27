Скандал навколо Укроборонпрому: Милованов викликав журналіста Бутусова на "дуель"

Журналіст викрив чиновника у хабарництві, той у відповідь зажадав сатисфакції

Тимофій Милованов і Юрій Бутусов/Колаж "Сьогодні" з використанням фото з Facebook

Новий член наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Тимофій Милованов викликав на дебати відомого журналіста Юрія Бутусова за звинувачення в отриманні хабаря в 1,68 млн грн.

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Як виявилося, за день до призначення Милованова до концерну "дочка" Укроборонпрому "Спецтехноекспорт" замовила в Київській школі економіки, президентом якої є Милованов, дороге дослідження.

"Відкритий корупційний злочин і конфлікт інтересів для НАБУ, особливо обурливий через те, що директор Київської школи економіки Тимофій Милованов і директор Укроборонпрому Юрій Гусєв сміють виправдовувати цю аферу", – написав журналіст у своєму Facebook.

Він звернув увагу, що торги провели 20 травня – "конкурентів на торгах не було, а закупівлю провели в одного учасника", а вже 21 травня Милованова указом президента ввели до наглядової ради концерну.

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У відповідь чиновник заявив, що Бутусов безпідставно звинуватив його у хабарі, тому викликав журналіста на інтелектуальну "дуель". За його словами, якщо в дебатах виграє Бутусов, вони йдуть до НАБУ, де Милованов даватиме свідчення. В іншому випадку – журналіст на камери віджиматиметься від підлоги.

А в коментарях до свого посту Милованов додав, що ситуація з Укроборонпромом не є корупцією: "Є контракт з УОП Так. Але це і так відомо з публічної інформації" .

Після цього голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін запропонував провести дебати політичної команди Офісу президента проти представників громадянського суспільства

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Бутусов висловив упевненість, що ініціативу про дебати підтримає президент Володимир Зеленський, адже Укроборонпром – це його пряма відповідальність. І оскільки Милованова призначав і погоджував фінансування саме президент, тому буде дано відповідні розпорядження його команді.

У ролі "секундантів" в дебатах погодилися виступити від Милованова – колишній топменеджер "Нафтогазу України" Андрій Фаворов, і від Бутусова – колишній керівник САП Назар Холодницький, які узгоджують нюанси дуелі.

Водночас в Укроборонпромі заявили, що інформація про зв'язок замовлення дослідження у Київській школи економіки та призначення Милованова до наглядової ради концерну є маніпулятивною і не відповідає дійсності.

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У компанії пояснили, що рішення замовити дослідження з розробки економічної моделі оборонної промисловості України в КШЕ було прийнято ще 26 січня на раді директорів. Договір же був оформлений тільки 20 травня, тому що чотири місяці велася підготовка.

Нагадаємо, місяцем раніше за скороченням посади з Укроборонпрому пішов заступник гендиректора Мустафа Найєм.

Пізніше Найєм прозвітував про зарплату в 3 мільйони гривень в Укроборонпромі.