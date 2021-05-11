Звільнений з "Укроборонпрому" Найєм відзвітував про зарплату в 3 мільйони гривень

Щомісяця Найєм отримував більше 800 тисяч гривень за те, що очолював державний оборонний концерн

Ексголова держконцерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм, якого звільнили 29 квітня, відзвітував про доходи за перші чотири місяці 2021 року. Виявилося, що за цей період Найєм отримав 3,25 млн гривень зарплати за роботу в "Укроборонпрому". Тобто щомісяця він отримував зарплату в розмірі понад 800 тис. гривень. Йдеться про доходи до оподаткування – на руки Найєм отримав на 19,5% менше, 2,6 млн гривень.

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Про це йдеться в електронній декларації Найєма, яку він подав з нагоди звільнення.

Ще 3 тисячі гривень склав "інший дохід", теж отриманий від концерну.

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Також Найєм задекларував:

дві квартири в Києві площею 63,3 і 66,4 кв. м;

30 тис. гривень готівкових заощаджень;

936 630 гривень на банківських рахунках.

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Згідно з документом, машини у Найєма немає.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні – трохи більше 13 тис. грн. А мінімальна зарплата в країні становить 6000 гривень.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні