Русский
$ 27,63
33,5
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Укроборонпром серйозно наростив виробництво зброї: авіабудування кермує

13 травня, 15:43

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За чотири місяці 2021 року однієї лише авіатехніки держконцерн виробив на 2 млрд грн

Винищувач МіГ-29 ВСУ

Винищувач МіГ-29 ВСУ

Підприємства ДК "Укроборонпром", де триває процес корпоратизації, у січні-квітні 2021-го збільшили обсяги виробництва зброї та воєнної техніки на 21% порівняно з минулим роком, а випуск продукції військового призначення сягнув 10,6 млрд грн.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

  • Найбільший прогрес показало авіабудування – плюс 60% (+2 млрд грн).
  • Виробництво, ремонт і модернізація засобів радіолокації, радіозв’язку та спецприладів зросли на 45% (+300 млн грн).
  • Виробництво високоточної зброї та боєприпасів – плюс 27% (+400 млн грн).

За чотири місяці 2021 року спецекспортери уклали контрактів у 2,4 раза більше (280,5 млн дол., або 7,75 млрд грн), аніж торік.

У держконцерні зазначили, що квітні-2021 перевиконали виробничі плани на 13%. Лідерами стали підприємства управління суднобудування та морської техніки концерну, які перевищили план у 2,2 раза (понад 120 млн грн).

В тренді
Через війну в Ізраїлі МАУ скасувала авіарейси до Тель-Авіва: що робити з квитками
МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту
В тренді
Долар в Україні знову подешевшав, євро припинив зростати: курс валют
В тренді
Не пробили захист: які гривні не вміють підробляти фальшивомонетники

Нагадаємо, гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв на телеканалі "Україна 24" заявив, що за потреби концерн готовий подвоїти випуск продукції для потреб ЗСУ.

Реклама

Також повідомлялося, що 17 підприємств Укроборонпрому пустять з молотка: раніше вони ремонтували судна, авто та авіацію.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень
Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривеньЕкономіка
Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопля
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопляЕкономіка
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти