Укроборонпром серйозно наростив виробництво зброї: авіабудування кермує

За чотири місяці 2021 року однієї лише авіатехніки держконцерн виробив на 2 млрд грн

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Підприємства ДК "Укроборонпром", де триває процес корпоратизації, у січні-квітні 2021-го збільшили обсяги виробництва зброї та воєнної техніки на 21% порівняно з минулим роком, а випуск продукції військового призначення сягнув 10,6 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

Найбільший прогрес показало авіабудування – плюс 60% (+2 млрд грн).

Виробництво, ремонт і модернізація засобів радіолокації, радіозв’язку та спецприладів зросли на 45% (+300 млн грн).

Виробництво високоточної зброї та боєприпасів – плюс 27% (+400 млн грн).

За чотири місяці 2021 року спецекспортери уклали контрактів у 2,4 раза більше (280,5 млн дол., або 7,75 млрд грн), аніж торік.

У держконцерні зазначили, що квітні-2021 перевиконали виробничі плани на 13%. Лідерами стали підприємства управління суднобудування та морської техніки концерну, які перевищили план у 2,2 раза (понад 120 млн грн).

Нагадаємо, гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв на телеканалі "Україна 24" заявив, що за потреби концерн готовий подвоїти випуск продукції для потреб ЗСУ.

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Також повідомлялося, що 17 підприємств Укроборонпрому пустять з молотка: раніше вони ремонтували судна, авто та авіацію.