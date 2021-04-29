Мустафа Найєм йде з "Укроборонпрому" (оновлено)

Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що йде з держконцерну. За його словами, після чергової реорганізація його посаду скоротили.

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Про це відставний чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, це рішення було для нього несподіваним. Однак його співпраця з концерном на цьому етапі закінчується.

"З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу", – підкреслив він.

Найєм додав, що за два роки роботи в "Укроборонпромі" його команді вдалося витягти концерн з багаторічної репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу по всіх фронтах.

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Нагадаємо, в листопаді-2020 колишній нардеп Мустафа Найєм отримав в "Укроборонпромі" посаду директора з активів. Це розширило його повноваження в дежконцерні, зокрема, він отримав право підпису в майнових питаннях.

До цього Найєм відповідав за взаємодію з органами державної влади. У його нові повноваження входила робота в сфері управління активами та корпоративними правами, а також моніторинг державного оборонного замовлення підприємств – учасників концерну.

У грудні-2019 Найєм заявив, що працює заступником гендиректора "Укроборонпрому", хоча офіційна інформація про призначення Найєма на цю посаду була відсутня.

ЗМІ повідомили, що за листопад-2019 Найєм отримав зарплату (з премією і надбавками) в 310 521 гривню, що у 7 разів перевищувало його місячний посадовий оклад в 43 тисячі гривень.