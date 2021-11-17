Штрафи вдвадцятеро більші та перевірки податкової: за що в Україні хочуть посилити відповідальність

Кабінет міністрів ухвалив законопроект про посилення відповідальності за відсутність податкового обліку та порушення порядку подання податкової звітності

Кабмін хоче посилити відповідальність за відсутність податкового обліку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні буде посилено відповідальність за порушення порядку подання податкової звітності.

Відповідні зміни було схвалено на засіданні Кабінету міністрів і документ незабаром буде подано до Верховної Ради.

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Законопроєкт передбачає, що штрафи за відсутність податкового обліку та порушення порядку подання податкової звітності будуть збільшені з 85-170 гривень до 1700- 2550 гривень.

Також, згідно з документом, пропонується, щоб справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку ведення податкового обліку, подання податкової звітності, надання аудиторських звітів розглядали податкові органи.

Деяким українцям повернуть податки

Згідно з українським законодавством, кожен українець має право повернути собі частину від сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

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Однак для того, щоб отримати частину з ПДФО, потрібно довести свої витрати на медицину, освіту чи страхування.

Після цього потрібно звернутись до податкової служби за місцем своєї реєстрації та написати заяву.

Декларацію також доведеться заповнити, а ще надати документ, який підтверджує ваші витрати.

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Раніше ми писали, що в Україні можуть змінити правила оподаткування автомобілів.

"Сьогодні" також повідомляли, що для українців піднімуть податок на нерухомість.