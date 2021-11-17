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Штрафи вдвадцятеро більші та перевірки податкової: за що в Україні хочуть посилити відповідальність

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
17 листопада, 15:40
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Кабінет міністрів ухвалив законопроект про посилення відповідальності за відсутність податкового обліку та порушення порядку подання податкової звітності
Кабмін хоче посилити відповідальність за відсутність податкового обліку
Кабмін хоче посилити відповідальність за відсутність податкового обліку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні буде посилено відповідальність за порушення порядку подання податкової звітності.

Відповідні зміни було схвалено на засіданні Кабінету міністрів і документ незабаром буде подано до Верховної Ради.

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Законопроєкт передбачає, що штрафи за відсутність податкового обліку та порушення порядку подання податкової звітності будуть збільшені з 85-170 гривень до 1700- 2550 гривень.

Також, згідно з документом, пропонується, щоб справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку ведення податкового обліку, подання податкової звітності, надання аудиторських звітів розглядали податкові органи.

Деяким українцям повернуть податки

Згідно з українським законодавством, кожен українець має право повернути собі частину від сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

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Однак для того, щоб отримати частину з ПДФО, потрібно довести свої витрати на медицину, освіту чи страхування.

Після цього потрібно звернутись до податкової служби за місцем своєї реєстрації та написати заяву.

Декларацію також доведеться заповнити, а ще надати документ, який підтверджує ваші витрати.

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Раніше ми писали, що в Україні можуть змінити правила оподаткування автомобілів.

"Сьогодні" також повідомляли, що для українців піднімуть податок на нерухомість.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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