Штрафи вдвадцятеро більші та перевірки податкової: за що в Україні хочуть посилити відповідальність

В Україні буде посилено відповідальність за порушення порядку подання податкової звітності.
Відповідні зміни було схвалено на засіданні Кабінету міністрів і документ незабаром буде подано до Верховної Ради.
Законопроєкт передбачає, що штрафи за відсутність податкового обліку та порушення порядку подання податкової звітності будуть збільшені з 85-170 гривень до 1700- 2550 гривень.
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Також, згідно з документом, пропонується, щоб справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку ведення податкового обліку, подання податкової звітності, надання аудиторських звітів розглядали податкові органи.
Деяким українцям повернуть податки
Згідно з українським законодавством, кожен українець має право повернути собі частину від сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Однак для того, щоб отримати частину з ПДФО, потрібно довести свої витрати на медицину, освіту чи страхування.
Після цього потрібно звернутись до податкової служби за місцем своєї реєстрації та написати заяву.
Декларацію також доведеться заповнити, а ще надати документ, який підтверджує ваші витрати.
Раніше ми писали, що в Україні можуть змінити правила оподаткування автомобілів.
"Сьогодні" також повідомляли, що для українців піднімуть податок на нерухомість.