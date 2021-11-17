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Штрафы в 20 раз больше и проверки налоговой: за что в Украине хотят усилить ответственность

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 15:40
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Кабинет министров принял законопроект об усилении ответственности за отсутствие налогового учета и нарушение порядка подачи налоговой отчетности
Кабмин хочет усилить ответственность за отсутствие налогового учета
Кабмин хочет усилить ответственность за отсутствие налогового учета / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине будет усилена ответственность за нарушение порядка представления налоговой отчетности.

Соответствующие изменения были одобрены на заседании Кабинета министров и документ вскоре будет представлен в Верховной Раде.

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Законопроект предусматривает, что штрафы за отсутствие налогового учета и нарушение порядка подачи налоговой отчетности будут увеличены с 85-170 гривен до 1700-2550 гривен.

Также, согласно документу, предлагается, чтобы дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка ведения налогового учета, представления налоговой отчетности, предоставления аудиторских отчетов рассматривались налоговыми органами.

Некоторым украинцам возвратят налоги

Согласно украинскому законодательству, каждый украинец имеет право вернуть себе часть уплаченного налога на доходы физических человек.

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Однако для того, чтобы получить часть из НДФЛ, нужно доказать свои расходы на медицину, образование или страхование.

После этого нужно обратиться в налоговую службу по месту своей регистрации и написать заявление.

Декларацию также придется заполнить, а еще предоставить документ, подтверждающий ваши расходы.

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Ранее мы писали, что в Украине могут изменить правила налогообложения автомобилей.

"Сегодня" также сообщали, что для украинцев поднимут налог на недвижимость.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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