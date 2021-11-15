Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

В Украине по-новому будут начислять налог на авто: кого заставят платить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
15 ноября, 13:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скоро Верховная Рада примет новый законопроект, что он изменит для украинских водителей
В Украине по новому будут начислять налог на авто
В Украине по новому будут начислять налог на авто / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году украинцы станут платить налог на свои автомобили, в результате принятия так называемого "ресурсного законопроекта", который вскоре будет принят во втором чтении.

Речь идет о проекте закона №5600, который увеличивает список автомобилей, за которые владелец должен платить налог.

Реклама

Теперь будут действовать следующие правила:

  • возраст машины должен быть не больше 5 лет;
  • машина должна стоить более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн. грн).

Раньше стоимость машины должна была стоить более 375 минималок.

Сколько придется заплатить?

Налог на автомобиль составляет 25 тысяч гривен. Его нужно платить каждый год, один раз.

Реклама

Изменения закона приведут к тому, что облагаться налогом будут не только элитные авто, но и новые машины среднего класса.

Штрафы для "евроблехеров"

10 ноября закончился льготный период растаможки авто на европейских номерах.

Отныне такой автомобиль может остановить патрульный и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Реклама

Но и это еще не все, потом данные могут передать в Таможенную службу и могут наложить штраф в размере 150 тыс. грн, а нерастаможенное авто придется вывезти за территорию страны.

"Сегодня" ранее писали, что вскоре украинцы смогут отслеживать камеры на дорогах.

А также сообщали, что за фиксацию чужих нарушений ПДД украинцам будут платить процент по штрафу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.11

Российский рубль (₽)

0.3619

Евро (€)

29.9

Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять