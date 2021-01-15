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Шмигаль порівняв ціну газу 2021-го і 2018-го: коли реально дешевше

15 січня, 16:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава уряду каже, що ринок дає переваги

В опалювальному сезоні 2018/19 рр. регульований тариф на природний газ для побутових споживачів в Україні становив 8,5 грн, а з початку лютого-2021 він знизиться до 6,99 грн за кубометр блакитного палива.

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Про це прем'єр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Глава уряду звернув увагу, що також потрібно порівнювати платоспроможність українців, оскільки 2018 року мінімальна зарплата була 3700 грн, а сьогодні – 6000, середня зарплата наприкінці 2019-го була в районі 9500, сьогодні – понад 12 тисяч.

"Тобто, якщо ми запитуємо, чи дає ринок переваги, то ринок їх дає. У будь-якому разі навіть коли ринкова ціна 7,2-7,4 грн – це менше 8,5, як було ще два роки тому в регульованому тарифі", – каже Шмигаль.

Водночас прем'єр додав, що, окрім ціни власне газу, є ще дві складові тарифу.

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"Це – транспортування по магістральних газопроводах – це незначна складова, вона несильно впливає на загальний розмір платіжки. І є так званий розподіл газу, т.зв. "абонплата за газ". Вона може бути досить суттєвою цифрою в платіжці", – поскаржився глава уряду.

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Нагадаємо, Шмигаль назвав максимальну ціну на газ для українців. Сам газ коштуватиме 6,99 грн за кубометр, а ціну його транспортування пропонується обмежити на рівні не більш як 1,79 грн.

Також нагадаємо, середня ринкова ціна розподілу газу становить 1,11 грн. Тобто, якщо скласти три тарифи, один кубометр газу українцям за новою ціною коштуватиме 9,89 грн.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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ціна на газ абонплата транспортування розподіл тариф на газ Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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