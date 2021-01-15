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В Україні зменшать тариф на транспортування газу – Шмигаль

15 січня, 13:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість доставки палива має відповідати ринковій ситуації, вважає прем'єр

Середня ринкова ціна розподілу газу в Україні становить 1,11 грн. Але зараз цей тариф істотно різниться залежно від області. Тому уряд і депутати Верховної Ради розробляють законопроєкт, що покликаний врегульовати ситуацію на ринку розподілу газу.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це може бути досить істотна цифра в платіжці. Важливо, щоби люди бачили і розуміли, як вона формується, бо для різних регіонів і міст вона формується по-різному. Наприклад, є області, де в деяких містах ціна [становить] 2,96 грн ", – пояснив Шмигаль.

Новий законопроєкт, за його словами, допоможе скоротити ціновий розрив. Це призведе до того, що буде встановлена "справедлива і ринкова" ціна, сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина зазначала, що тариф на транспортування газу не має перевищувати 1,79 грн.

Також повідомлялося, що в планах Кабміну – тимчасово ввести з 1 лютого держрегулювання ціни на газ як товар і встановити її на рівні 6,99 грн за кубометр. У фактичний тариф на газ, як відомо, входять і ціна, і плата за транспортування.

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При цьому МВФ стурбований бажанням влади знизити ціну газу для українців. Річ у тому, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов'язання за ринковим тарифоутворення на ринку природного газу. Однак, як запевняють у Кабміні, нинішні ініціативи щодо зниження не скасовують розвитку вільного ринку газу та є тимчасовими.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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газ інтерв'ю тарифи ціна на газ тариф на газ Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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