Шмигаль назвав максимальну ціну на газ для українців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 6,99 грн за кубометр газу – це буде верхня межа ціни для українців. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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За його словами, від такої ціни виграють більшість українців.

"Це верхня межа ціни на газ для побутових споживачів в Україні протягом лютого та березня, вона буде встановлена відповідними постановами Кабінету міністрів. Але, з огляду на сьогоднішні ціни, коли були і ціни до 11-12 гривень, економія буде 30-40% для окремих областей. А для когось, хто користувався тарифом "Нафтогазу" по 7 з невеликим гривень, зниження буде незначним. Але воно однаково буде", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у планах Кабміну – тимчасово ввести з 1 лютого держрегулювання ціни на газ як товар і встановити її на рівні 6,99 грн за кубометр. При цьому вартість транспортування газу також пропонується обмежити – на рівні не більше 1,79 гривні. До фактичного тарифу на газ, як відомо, входять і ціна, і плата за транспортування.

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