Українська
$ 28,06
33,99
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Шмыгаль назвал максимальную цену на газ для украинцев

15 января, 15:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

От такой цены выиграют большинство украинцев, считает глава правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 6,99 грн за кубометр газа – это будет верхняя граница цены для украинцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

Реклама

По его словам, от такой цены выиграют большинство украинцев.

"Это верхняя граница цены на газ для бытовых потребителей в Украине в течение февраля и марта, она будет установлена соответствующими постановлениями Кабинета министров. Но, учитывая сегодняшние цены, когда были и цены до 11-12 гривен, экономия будет 30-40% для отдельных областей. А для кого-то, кто пользовался тарифом "Нафтогаза" по 7 с небольшим гривен, снижение будет незначительным. Но оно все равно будет", – сказал Шмыгаль.

Напомним, в планах Кабмина – временно ввести с 1 февраля госрегулирование цены на газ как товар и установить ее на уровне 6,99 грн за кубометр. При этом стоимость транспортировки газа также предлагается ограничить – на уровне не более 1,79 гривни. В фактический тариф на газ, как известно, входят и цена, и плата за транспортировку.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ цена на газ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Космические тарифы на газ: Ляшко обратился к власти
Космические тарифы на газ: Ляшко обратился к властиПолитика
В Украине готовятся снизить тарифы на газ
В Украине готовятся снизить тарифы на газЖКХ
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцев
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцевЖКХ
Кабмин готовится снизить цену на газ – Шмыгаль
Кабмин готовится снизить цену на газ – ШмыгальЖКХ
В Украине началась проверка облгазов с
В Украине началась проверка облгазов с "космическими" тарифамиЖКХ
В Украине вводят госрегулирование цены на газ: каким будет тариф
В Украине вводят госрегулирование цены на газ: каким будет тарифЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять