Шмыгаль назвал максимальную цену на газ для украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 6,99 грн за кубометр газа – это будет верхняя граница цены для украинцев. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

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По его словам, от такой цены выиграют большинство украинцев.

"Это верхняя граница цены на газ для бытовых потребителей в Украине в течение февраля и марта, она будет установлена соответствующими постановлениями Кабинета министров. Но, учитывая сегодняшние цены, когда были и цены до 11-12 гривен, экономия будет 30-40% для отдельных областей. А для кого-то, кто пользовался тарифом "Нафтогаза" по 7 с небольшим гривен, снижение будет незначительным. Но оно все равно будет", – сказал Шмыгаль.

Напомним, в планах Кабмина – временно ввести с 1 февраля госрегулирование цены на газ как товар и установить ее на уровне 6,99 грн за кубометр. При этом стоимость транспортировки газа также предлагается ограничить – на уровне не более 1,79 гривни. В фактический тариф на газ, как известно, входят и цена, и плата за транспортировку.

Видео: Сегодня

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