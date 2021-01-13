В Україні вводять держрегулювання ціни на газ: яким буде тариф

Ціни на газ на рівні 6,99 грн за куб. м планує встановити уряд на час карантину або до кінця опалювального сезону. Тобто в Україні знову тимчасово повернуть держрегулювання тарифів на газ для населення. Це збираються зробити з 1 лютого. Зараз окремі приватні облгази пропонують ціну на газ на рівні 10 грн.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, на сьогоднішній нараді у президента Володимира Зеленського був прийнятий ряд рішень.

"У зв'язку з пандемією і введеними карантинними обмеженнями, з різким і непомірним для українців під час карантину зростанням біржових цін на газостанніми тижнями, пропонується ввести в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на час карантину або до завершення опалювального сезону", – сказав Шмигаль.

Читайте також: Ринкова чи справедлива: що думають експерти про ціну газу для українців

Він доручив профільним відомствам підготувати проєкт постанови про введення державного регулювання ціни на газ на час карантину.

"Якщо нічого не робити, то вже наступногоу місяця ціна на газ для користувачів може зрости до 12 і вище гривень", – додав прем'єр.

Реклама

За словами виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має повністю запрацювати вже з лютого.

"Тобто з 1 лютого всі споживачі України будуть платити значно менше природний газ. За нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень", – повідомив Вітренко.

Нагадаємо, влада почала шукати способи знизити ціни на газ для населення після масових протестів. Ринкове формування ціни на газ для населення в Україні працює з серпня 2020 року.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама