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В Україні почалася перевірка облгазів з "космічними" тарифами

13 січня, 16:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ревізія допоможе розробити системний план зі зниження ціни на газ для населення, вважають у Кабміні

Профільна Нацкомісія початку ретельну перевірку всіх постачальників газу, які встановили найвищі тарифи на розподіл блакитного палива. Така перевірка допоможе Кабінету міністрів вийти на "системне і збалансоване" рішення про те, як знизити ціну на газ для населення, адже держрегулювання тарифу на газ повертають тільки тимчасово.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він уточнив, що особливо проблемна ситуація склалася в населених пунктах, де облгази обслуговують невелику кількість споживачів.

Нагадаємо, зараз окремі приватні облгази пропонують ціну на газ на рівні 10 грн. При цьому державний "Нафтогаз" пропонує ціну 7,22 грн за кубометр.

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Як відомо, влада почала шукати способи знизити ціни на газ для населення після масових протестів. При цьому Шмигаль раніше попросив СБУ розібратися з причинами "газових" протестів.

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Ринкове формування ціни на газ для населення працює в Україні з серпня 2020 року.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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газ тарифи облгаз ціна на газ тариф на газ Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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