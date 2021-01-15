Шмигаль назвав причину повернення держрегулювання цін на газ

Роль уряду – не дати зловживати дефіцитним товаром і забезпечити його справедливу ціну

Причиною, через яку Кабмін вирішив повернути державне регулювання вартості газу для населення, було його подорожчання внаслідок зростання вартості в Європі.

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Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Європі сьогодні в зв'язку з прогнозами похолодання і одним з найхолодніших сезонів за останні роки ціна пішла вгору. Вона досягає в останні дні 350 доларів, це орієнтовно перевищує 9900 грн за тисячу кубометрів", – констатує Шмигаль.

За його словами, без втручання державного апарату, в лютому ціна на газ для населення досягла б 12 гривень.

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Водночас прем'єр зазначив, що зростання ціни при високому попиті на товар є природним, але справедливим процесом на будь-якому ринку "тому що ціна зростає для всіх".

"Роль уряду – в тому, щоб не дати зловживати цим дефіцитним товаром, забезпечити справедливу ціну і справедливий розподіл для людей", – зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, що з 1 січня в Україні подорожчали газ та його постачання. У зв'язку з цим в деяких областях один кубометр "блакитного палива" коштував 9-10 грн.

На цьому тлі уряд оголосив про намір повернути держрегулювання вартості газу і вирішив на час карантину або до кінця опалювального сезону встановити його вартість на рівні 6,99 грн за куб. м.

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