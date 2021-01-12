Ціна на газ в Європі злетіла за день на 10% – це рекорд за два роки

Спотова ціна на газ в Європі встановила рекорд за два роки і два тижні. Вона піднялася до максимуму з 28 грудня 2018 року, підвищившись одразу на 10% за день. Це зростання стало найрізкішим за поточну зиму. Воно пов'язане з прогнозом серйозного похолодання в Європі. Очікується, що буде встановлений температурний мінімум сезону.

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Про це повідомив Інтерфакс, спираючись на дані голландської біржі TTF.

Так, ціна газу (контракт "на добу вперед") з поставкою у вівторок зросла до 284 доларів за тисячу кубометрів.

Початок 2021 року в Європі видався набагато холоднішим, ніж 2020-го, і температурний прогноз до середини січня істотно нижчий, ніж у три попередні вельми теплі зими.

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При цьому український газотранспортний коридор залишається неповним. "Газпром" може прокачувати в січні через Україну понад 150 млн куб. м на добу. Однак з початку року "Газпром" качає через Україну не більше 124 млн куб. м на добу. У грудні 2020 року "Газпром" за добу прокачував через Україну 183 млн куб. м на день.

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Як відомо, з серпня 2020 року тарифи на газ для населення в Україні залежать від вартості палива на європейських ринках. Тому ціна на газ для українців змінюється кожен місяць, якщо не укладено договір з фіксованою ціною на рік.

На тлі протестів проти підвищення тарифів на газ для населення влада готує план щодо їх зниження. У Кабміні вже придумали, як знизити ціну газу для українців.

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